Oct 28, 2017 7:44 am

Este viernes el Diputado a la Asamblea Nacional en Monagas y Secretario General de Primero Justicia en la entidad, José Antonio Mendoza, aseguró que la tolda aurinegra no participará en unas eventuales elecciones municipales; a su juicio, las violaciones a la voluntad de los venezolanos por parte del CNE y la FANB evidenciadas el pasado 15 octubre son una razón para no participar y para seguir luchando por el rescate de un poder electoral imparcial. Aseguró que la decisión fue el resultado de un comité político celebrado en Caracas.

“Desde Primero Justicia le decimos al país, que no podemos ni vamos a ir a un proceso electoral en condiciones adversas a la voluntad real del pueblo venezolano. Es evidente que el Gobierno y su Consejo Nacional Electoral arma cualquier tipo de trampa para que los resultados siempre los favorezcan y de no ser así, utilizan la fraudulenta constituyente para pasarle por encima a la voluntad de los venezolanos. Estas son suficientes razones para no ir a unas elecciones municipales que lo único que hará es darle más poder al gobierno central.” Aseveró.

Asimismo, Mendoza enfatizó que las condiciones de país y la condición (comportamiento) del gobierno son muy distintos al 2005 cuando se dio un retiro parlamentario, al tiempo que apuntó que no participar, no significa abandonar la ruta electoral, más bien todo lo contrario.

“Esta decisión significa querer rescatar la oportunidad de que se respeten los derechos de los venezolanos. Lo que tenemos ahorita no es un sistema electoral sino un simulador electoral y eso hay que cambiarlo. Juntos vamos a seguir luchando, haciendo política con P mayúscula, defendiendo nuestros principios democráticos y jamás arrodillándonos frente a un régimen que lo único que ha hecho es destruir a nuestra amada Venezuela.

