Publicado en: Opinión

Oct 28, 2017 7:22 am

Esta dictadura castro chavista madurista, inepta, corrupta, represiva, centralista, populista y cínica, no tiene parangón con ningún otro estadio de nuestra historia republicana. Saquearon las finanzas públicas y las reservas internacionales, destruyeron la economía y la democracia que están en terapia intensiva. Las pocas divisas que ingresan se las siguen robando, regalando dólares a diez bolívares a un grupito de familiares y amigos de dirigentes del régimen. Todos los altos funcionarios que han delinquido como Rafael Ramírez que destruyó a PDVSA están protegidos, unos como este señor, con pasaporte diplomático. Este saqueo comenzó desde que regresaron al poder en 2002 al finado presidente Chávez, quien no tuvo escrúpulos en decir que le dieron el golpe estando limpios, pero que eso no sucedería más. Dicho y hecho, como lo dice el adagio popular, el Señor Chávez comenzó con unos millarditos, más de 150.000 millones de dólares al FONDEN y BANDES y más de 200.000 millones de dólares a través del prolongado control cambiario. Por esta vía se han esfumado cerca de 400.000 millones de dólares.

Pero el saqueo no se cierra con lo anterior, como existe impunidad y complicidad de los poderes adláteres de Miraflores (TSJ, Fiscalía, Contraloría, Defensoría y CNE, no se investiga nada trascendental. Por ejemplo el Fiscal nombrado por la espuria ANC está investigando actos de corrupción menores en PDVSA, si lo comparamos con el mayor responsable del desastre de esta corporación quien la presidió durante 10 años, destruyendo su meritocracia. Endeudándola con más de 100.000 millones de dólares. Hoy PDVSA está produciendo un millón de barriles diario menos que hace unos cinco años atrás, como consecuencia de la corrupta gestión de esa corporación que aún se sigue manejando al estilo Rafael Ramírez. Ni hablar de las empresas básicas, igualmente con manejos dolosos, cuya producción se ha reducido en más de un 50% en acero, aluminio, cabillas, hojalata, etc. Los 5 millones de hectáreas de tierras confiscadas, prácticamente no producen nada. La mayoría de las empresas confiscadas o no están produciendo o están en precarias condiciones. Otras como Agroisleña (hoy Agropatria) ya no existe.

Una alta proporción de los recursos financieros presupuestados para servicios básicos como agua, electricidad, salud, educación, transporte se los han robado, de allí las graves deficiencias en esos sectores. Estas deficiencias son muy apreciables en electricidad con apagones diario en todo el país, racionamiento del agua y el deterioro de la salud y en general toda la infraestructura de servicios del país. Estas deficiencias tienen un impacto muy importante en la disminución de la producción de bienes y en la calidad de vida de los venezolanos. Las fallas de electricidad por ejemplo, viene afectando a las familias, dañando equipos eléctricos que el Estado no responde, siendo el responsable de estas averías. Igualmente las empresas son afectadas en su producción, creando más desempleo. A este país lo saquearon en 18 años de destrucción de la economía y la democracia. Allí está la explicación del por qué no hay dólares para importar alimentos, medicinas e insumos de la producción. Es más, se están rematando activos de la República para pagar deuda pública externa, a lo que ha llegado este país petrolero.