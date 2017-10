Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 28, 2017 2:03 pm

Este sábado el diputado por Caracas a la Asamblea Nacional y presidente encargado de la estructura política, Alianza Bravo Pueblo, ABP, Richard Blanco, partido constituido por el líder Antonio Ledezma, quien ya cuenta con dos años y ocho meses de ilegal detención, asistió a una jornada Zonal desde el estado Anzoátegui, en compañía del presidente de la organización de esa entidad, Francisco Abad y diversos dirigentes nacionales de ABP.

Siguiendo la misma línea de inclusión y debate en pro de buscar soluciones a la crisis política, económica y social en Venezuela, los integrantes de ABP, se han dedicado en explayar en todo el territorio nacional actividades volcadas a enarbolar el estandarte de la democracia pero con decisiva transparencia, razón por la cual, el parlamentario explicó, “de ninguna forma somos abstencionistas, todos debemos ejercer nuestro derecho al voto es cierto, pero esté debe ejecutarse de forma transparente y no como un arte malicioso para fines personales. Hoy vemos, no sin asombro, como el Poder Electoral Venezolano, totalmente parcializado, mueve las fichas a conveniencia del régimen sin el menor estupor, evidentemente sin pensar en las posibilidades que pudiese tener a futuro nuestro pueblo en la materialización de una autentica calidad de vida, bajo la autoridad de ciudadanos que sí trabajen por el país. Luego de haber llevado a cabo unas elecciones a gobernadores con todas las piezas a su favor, el Consejo Nacional Electoral, CNE, busca convocar una nueva consulta, seguramente bajo las mismas condiciones, lo que se traduce en una total arbitrariedad en lo que a derechos se refiere. El voto debe originarse en el marco de las premisas que distingue la Constitución de la República sin más ni menos. Los valores democráticos jamás pueden, ni deben negociarse. No podemos permitir que en el país se establezca un nuevo fraude porque sin un CNE transparente el voto del pueblo seguirá siendo atracado”, precisó.

Durante el Zonal los dirigentes fungieron como voceros de la desesperación colectiva en la que se ha visto sumida la sociedad venezolana como resultado de las grietas que el gobierno nacional se niega a resarcir, traduciéndose en altos niveles de inflación, corrupción, escasez, desabastecimiento, salarios pírricos, y alarmantes cifras rojas en manos del hampa.

Por ese motivo, Blanco destacó las seis solicitudes anunciadas por ABP días atrás, con el objetivo de trazar francos lineamientos que encaminen la dirigencia opositora de la mano de los venezolanos al cambio estructural que el país espera, “por mucho que quieran desmotivar al pueblo, por cada intento que fragüen desde el régimen, de este lado, seguimos cada día sumando voluntades porque nuestra labor es imparable en la defensa del brío que los venezolanos. En ABP tenemos muy claro el rumbo a seguir y es este:

1. La Asamblea Nacional debe declarse en sesión permanente.

2. Designar con carácter de urgencia los nuevos rectores del CNE, pues sabemos que con los actuales, nunca tendremos elecciones libres y transparentes.

3. Ratificar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, y pedirles que tomen las medidas necesarias para restituir el hilo constitucional.

4. Reiterar los planteamientos que el parlamento presentó ante la Organización de los Estados Americanos, OEA.

5. Que la Asamblea Nacional decrete la Ley de Amnistía que permita liberar a todos los presos políticos, incluyendo a nuestro líder Antonio Ledezma.

6. Que los gobernadores tomen juramento ante el soberano Poder Legislativo, único poder legitimado por más de 14 millones de venezolanos.

Para concluir, señaló que desde el seno de la tolda vinotinto, seguirán la senda determinada por el pueblo, el pasado 16 de julio en el plebiscito avalado por más de siete millones de venezolanos, “nuestro objetivo es irrebatible y único, uno de coherencia y acompañamiento con y por Venezuela, desaprobaremos siempre toda acción que contrarié los deseos de un pueblo hostigado por el hambre, levantaremos nuestras voces por los venezolanos que tanto desespero han vivido en manos de esta dictadura. No tememos a retaliaciones”.

Nota de prensa