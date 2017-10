Publicado en: Curiosidades, Titulares

Oct 29, 2017 4:14 pm

Si estás saliendo con una persona que no es tu pareja pero que tienes encuentros íntimos sin compromisos, es posible que te sientas cómoda porque es como si tuvieras una relación pero con ‘más libertades’ y sin rendirle cuentas a nadie.

Sin embargo, en algunas ocasiones esto puede tener consecuencias que no serán del todo agradables para ti o para él, dependiendo la situación. Es por eso, que en esta ocasión te presentamos las ventajas y desventajas de tener a un amigo con derechos. Sigue leyendo para que sepas cuáles son

VENTAJAS

Libertad

Eres libre, tienes un amigo y tienes sexo sin estar estrictamente comprometida con esa persona. Hay muchas mujeres que no quieren tener una relación sentimental en determinado momento pero tampoco desean renunciar al sexo ¿y cómo pueden conseguir eso? teniendo un amigo con derechos.

Experimentas más

Si tienes a un compañero de ese tipo, es el momento perfecto para que experimentes todas tus fantasías. Descubres lo que te gusta y no en la intimidad. Disfrutas al máximo y lo mejor de todo es que tienes la libertad para realizar lo que deseas con esa persona.

El combo ideal

Tienes a un amigo con el que puedes conversar de cualquier situación, no sólo son encuentros carnales, el combo perfecto para muchas mujeres que les gusta tener a una persona en la que pueden confiar, conversar, intimar pero sin tener una relación sentimental formal.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. Este tipo de relaciones no están hechas para todas las personas; es por ello que también te presentamos algunas de las desventajas que conllevan involucrarte en una situación como esta.

DESVENTAJAS

La amistad puede terminar

Una vez que empiezas a tener intimidad con esa persona, el hecho de que tengan un acercamiento de ese tipo, se crea un vínculo que va más allá de una simple amistad y en el momento en el que uno de los dos decide dejarlo, existe la posibilidad de que alguno de los dos se haya ‘enganchado’ con el otro y por esa razón, en muchas ocasiones, se terminan distanciando y la amistad que tenían anteriormente, se rompe.

Alguien puede salir lastimado

Por más que quieran evitarlo, siempre se mezclan sentimientos y emociones en estas relaciones, es por eso que debes tener cuidado al crear este tipo de vínculos con una amistad.

Casi todo el tiempo es uno de los dos quien se toma las cosas ‘más en serio’ y puede salir lastimado, ya que tiene la esperanza de que con el tiempo terminen enamorados y puedan formar una pareja formal. Si la otra persona no desea lo mismo, terminarás o terminará lastimado.

No eres la única

Y debes estar consciente de ello, así que dile adiós a las escenas de celos porque sabes que al igual que contigo, puede estar saliendo con otras mujeres e incluso tener sexo con ellas sin compromiso alguno. Si eres una mujer que no tolera ese tipo de situaciones, un amigo con derechos no es una buena opción.

Te puedes enamorar

Enamorarse no es malo siempre y cuando el amor sea mutuo y en este tipo de situaciones sentimentales, es muy raro que eso pase. Esa relación puede terminarse en cualquier momento y si convives con una persona por mucho tiempo y crean un vínculo muy cercano, te puedes terminar enamorando.

Si él no siente lo mismo, terminarás lastimada y eso no es lo que se espera de ese tipo de relaciones. Se trata de que puedas disfrutar sin pensar en el compromiso. Desgraciadamente, a muchas personas les cuesta trabajo separar los sentimientos del placer y si es tu caso, lo mejor es que no te involucres en una relación de este tipo.

Las consecuencias son diversas en este tipo de relación, por eso es fundamental que puedan discutirlo antes, ver diferentes perspectivas y escenarios y estar realmente convencidos de que los dos quieren lo mismo. Si perciben que la relación cambia o uno empieza a sentir otras cosas, lo mejor es dejarlo por la paz.

