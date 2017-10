Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 29, 2017 6:14 pm

El dirigente político Claudio Fermín participó en el foro “ ¿Hacia dónde va Venezuela?” organizado por la Fundación Joven Venezuela, en donde se analizó y debatió sobre la coyuntura actual que atraviesa Venezuela.



Nota de prensa

“La arbitrariedad del gobierno de Maduro se ha expresado en los últimos años a través de la represión en las calles, de la privación de libertad de centenares de venezolanos inocentes, del uso inmoral de los tribunales para dictar medidas cautelares contra ciudadanos honorables, pero ahora ha surgido una nueva manifestación de abuso sobre aquellos que les ganaron las elecciones regionales poniendo una alcabala como es la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente”, explicó.

A su juicio, se trata de otro abuso de poder con el que se está chantajeando a quienes los han derrotado cívicamente para promover la abstención y la desmoralización. “El gobierno ha actuado a ojos de todos. Es público y notorio que este chantaje ha operado. Esto tiene que engrosar el expediente, ante la opinión pública nacional e internacional, de todos los abusos, pero quien comete el delito es el gobierno y no quienes son sometidos a ese chantaje”, agregó.

Fermín aseguró que los gobernadores que se juramentaron no están dispuestos a regalar el triunfo que con sacrificio y esfuerzo obtuvieron. “Los dardos de la gente indignada tienen que ir, no hacia las víctimas que están cumpliendo con una tarea dificilísima que fue desplazar del gobierno regional a quienes abusaron y corrompieron esas gobernaciones, sino en contra del gobierno nacional”.

“Con este abuso de poder, arbitrariedad y chantaje que el gobierno ha impuesto ha perdido más imagen porque esto se agrega al expediente de abuso de poder y no lograron que 4 gobernadores abandonaran su triunfo. Temo que se configure la absurda idea de no votar hasta que se cambie el CNE, cuando sabemos que es una instancia de arbitrariedad que con coraje y determinación tenemos que enfrentar porque esa directiva no va a cambiar”, concluyó Fermín