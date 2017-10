Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 29, 2017 8:38 am

El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Juan Carlos Dugarte, en entrevista por el programa Diálogo con, transmitido por Televen, sostuvo que “la demanda de pasaporte en Venezuela es muy alta y no se contrasta con la realidad, 75% de las personas que solicitan el pasaporte no viaja”.

La Patilla

Asimismo explicó que en 2017 se superará la cifra de 2.000.000 de pasaportes emitidos, según Dugarte, hay personas que tramitan el pasaporte y no realizan ningún viaje, se preguntó “¿para qué van a sacar el pasaporte si no van a viajar? más de un millón y medio de personas no usaron el pasaporte el pasado año”, expresó.

Expresó que la decisión de prorrogar el pasaporte “obedece a una medida de ahorro”, además informó que en el Saime realizaron un estudio donde se logró apreciar que el 90% de los pasaportes al vencerse son desechados con todas sus páginas sin utilizar. En su opinión, desechar un pasaporte con las características del venezolano “es un gasto para la Nación porque todos los insumos son importados”.

También añadió que dicha prórroga “posee elementos de seguridad que imposibilitan su falsificación”, la renovación se debe solicitar al menos seis meses antes de que se venza, sin embargo a pesar de que el pasaporte ya esté vencido se puede tramitar la prórroga.