Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Oct 29, 2017 2:51 pm

Halloween es siempre una buena ocasión para atreverse y Demi Lovato lo demostró con la elección de sus disfraz para una fiesta a la que asistió este fin de semana.

La intérprete de Sorry Not Sorry quiso rendirle tributo a sus orígenes latinos y se disfrazó de la desaparecida Reina del Texmex, la aún aclamada Selena Quintanilla.

Lovato utilizó un enterizo vinotinto, similar al escogido por Selena para su último concierto, una peluca negra y un pronunciado escote que llamó poderosamente la atención de sus seguidores, ya que dejaba ver más de lo debido.