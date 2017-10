Oct 29, 2017 3:51 pm

Cuando una mujer se entera que será madre, por lo general de inmediato siente la ilusión de saber cómo será su bebé, por lo que cada visita al ginecobstetras, para evaluar el desarrollo del feto, termina siendo un momento mágico, pues los padres pueden visualizar mediante las ecografías su rostro, sus extremidades y hasta su sexo.

Sin embargo, algunas futuras madres se han llevado una tremenda sorpresa cuando el eco de su hijo no es el esperado. (Lea también: Calcule su peso ideal fácilmente)

Este es el caso de una australiana, Sharnii Turner, que mostró con orgullo la espeluznante imagen de su bebé a través de su cuenta en twitter. “Mi técnico de ultrasonido decidió hacer una imagen frontal de mi bebé y fue la cosa más aterradora jamás vista en mi vida”, aseguró Turner.

Con información de RCN

My ultrasound technician decided to do a front face image of my baby and it was the most terrifying thing over ever seen in my fuckiNG LIFE pic.twitter.com/k1k3u6vyEE

— sharni (@sharniiturner) 8 de septiembre de 2017