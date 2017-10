Oct 29, 2017 8:12 am

Hailey Dawson, una niña con prótesis en el brazo derecho, realizó el lanzamiento de la bola inicial, del Juego 4 de Las Grande Ligas entre Astros y Dogers, además tuvo la oportunidad de convivir con los jugadores de la Liga Americana y recibir algunos presentes, como una nueva prótesis personalizada y autografiada por el venezolano José Altuve.

Aunque al inicio Hailey se mostraba un poco apenada, finalmente decidió lanzar la bola al venezolano José Altuve, de los Astros de Houston.

“¡Hailey Dawson tiene a la gente de Houston a sus pies!”, fueron algunas reacciones en Twitter tras el lanzamiento inicial.

Hailey Dawson brings the Houston crowd to its feet! #WorldSeries pic.twitter.com/0WlCoxXQ2j

— Play Ball (@PlayBall) 29 de octubre de 2017