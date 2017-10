Publicado en: Opinión

La espuria ANC por inconstitucional y violatoria de varias leyes ha pisoteado la carta magna en su artículo 161, violando también la Ley de elección y remoción de gobernadores en su artículo 12. Igualmente las constituciones regionales donde se establecen los procedimientos para la juramentación de los gobernadores de las entidades federales o estados. En la Ley de Elección y Remoción de gobernadores vigente desde 1989, cuando se aprobó la elección directa de los mandatarios regionales por los pueblos de cada estado, se establece que la juramentación corresponde a los respectivos Consejos Legislativos Regionales. Si por cualquier circunstancia, la que sea, no puede juramentarse ante el cuerpo legislativo regional, lo pueden hacer ante un juez superior. El régimen forajido de Maduro con sus poderes adláteres viene violando sistemáticamente la constitución y demás leyes de la República. La inconstitucional ANC viene modificando arbitrariamente la constitución sin dar los pasos necesarios para tales fines, que en todo caso no los tienen por su viso de ilegalidad, su origen espurio pues.

Violando el artículo 161 de la constitución, el artículo 12 de la vigente Ley de Elección y Remoción de gobernadores de las Entidades Regionales, la ANC viene juramentando a los gobernadores proclamados por el CNE. A este respecto cuatro gobernadores de la oposición aceptaron la humillación y que para poder asumir sus cargos. Seguramente están convencidos de que les van a respetar sus competencias legales y administrativas y no le van a instalar gobiernos paralelos, a no ser que se anoten en la “revolución”. De lo contrario van a ser defenestrados por este régimen forajido que no perdona a quien deje de ser sumiso a su inepta, corrupta y represiva dictadura forajida. Esta dictadura forjada en 18 años de destrucción de la economía y la democracia, se escuda en el imperio y la guerra económica en pro de justificar sus desafueros.

Admiro la posición asumida por Juan Pablo Guanipa de no aceptar la violación de la constitución, la Ley de Elección y remoción de Gobernadores, así como las constituciones regionales (en este caso la del Zulia). Su valiente aptitud coincide con la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano y del Zulia en particular. No lo digo solamente porque lo apoyé entusiastamente como líder joven, preparado y conocedor de los problemas del Zulia, sino también por la digna posición que ha asumido contra este régimen forajido con una espuria ANC. El Consejo Legislativo Regional del Zulia al no cumplir su rol de juramentar a Juan Pablo pisoteó la constitución nacional, la constitución regional y la Ley de Elección y remoción de Gobernadores de Estado. La dictadura no convocó a las elecciones parlamentarias de los estados, precisamente con la aviesa intención de desconocer el triunfo de los gobernadores que no se arrodillaran a la inconstitucional ANC. Todo fríamente calculado para desconocer la voluntad popular. La ANC pisotea la vigente constitución y leyes también vigentes como las antes mencionadas.

Hay que rehacer a la MUD, se requiere una nueva conducción. Los partidos que la integran deben entender que no representan a la mayoría opositora. En Venezuela, menos del 20% de la población milita en partidos políticos, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas serias que se han realizado en los últimos años. Esta apreciación es válida tanto para los partidos de la oposición como a los del gobierno. Hace falta un Ramón Guillermo Aveledo para conducir la unidad opositora. No puede ser ninguno de los que ridículamente vienen polemizando a la luz pública. Viene a colación el premio Sajarov (científico ruso, premio Nobel de la Paz, disidente de la dictadura soviética) que entregó la Unión Europea a la oposición venezolana es dirigido a todo el componente opositor que es la mayoría del pueblo venezolano en más de un 80%, no fue a los partidos que por supuesto están incluidos como cuerpo opositor. A refundarse señores.

