Oct 29, 2017 11:55 am



Han pasado 37 años desde que los mellizos asustaron al público con su espeluznante papel en el clásico The Shining, reseña Daily Mail.

Bruce Willis y su amigo productor Stephen J. Eads canalizaron a los gemelos de la película dirigida por Stanley Kubrick en 1980 para la fiesta de Halloween ‘Shyamaween’ de M. Night Shyamalan el sábado por la noche en Filadelfia.

El actor estadounidense, de 62 años, no pudo contener sus risitas mientras caminaba junto a su amigo, ambos con una peluca marrón rizada y un vestido babydoll azul claro.





Come play with us Danny. Forever & ever & ever! pic.twitter.com/MCoMBSAfuE

— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 29 de octubre de 2017