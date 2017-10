Publicado en: Opinión

Oct 29, 2017 7:40 pm

Votarem!!! Gritaban con entusiasmo esta mañana en el Paseo de Gracia (Barcelona – España) miles de catalanes que han asumido a las elecciones

autonómicas del próximo 21 de diciembre como el final del “proces” al

que una minoría independentista y secesionista ha sometido a la prospera

región. Unas elecciones y el sufragio que es como los ciudadanos pueden

defenderse de la sinrazón y del abuso de quienes para sus fines

particulares cooptan las instituciones. Como los catalanes el próximo diez

de diciembre votaré. No renuncio a esa posibilidad, la única que la

democracia me da, junto a la constitución y las leyes para expresar mi

opinión de todo cuanto acontece. Que nuestras organizaciones políticas

no cumplieran, o no supieran como, defender nuestro voto el pasado 15

de octubre no juega en contra mía, juega en contra de ellos. Abstenerse,

no participar le hace el juego a quienes nos quieren fuera de las urnas.

Que los partidos se pongan los pantalones y asuman su condición y

vocación de poder, que es para lo que están. La abstención, lo reitero es

LA NADA.

…

PJ/VP. Muy tocadas las bases, sus directorios regionales e incluso hasta

los más cercanos al “gobernador electo”. Cuando Juan Pablo Guanipa

partió rumbo a Caracas el pasado fin de semana iba convenido de

presentarse ante la ANC como un trámite obligante, más no compartido,

desde el cual apuntalaría su discurso de campaña y sobre el cual

construiría su acción de gobierno el primer año, un año que durante la

campaña electoral había anunciado sería difícil pues Nicolás Maduro

seguiría siendo presidente y la ANC en plena vigencia De Facto. La posición

iba soportada por la aprobación de un sondeo flash que señalaba un 68%

a favor del SI y la opinión casi unánime de sus más cercanos,

representantes de los gremios, rectores de las universidades, factores

políticos que le acompañaron. El cambio de posición surge cuando le tocó

privilegiar la firme posición del directorio nacional de PJ donde su

hermano Tomás y Henrique Capriles llevaron la voz cantante. Duro golpe,

casi una condena a futuro, habría sido para la organización aurinegra si

Juan Pablo se mantiene en sus trece y va a la ANC. Allí está el quid del

asunto.

En lo que ha Voluntad Popular se refiere, descolocado –el descontento es

mayúsculo- quedaron cuando sin consulta previa (aunque hay quienes

afirman se pulsó la opinión de los directorios en forma rápida por vía

electrónica) la no participación de la tolda naranja en los comicios

regionales, dando al traste con las aspiraciones en lo inmediato de

Gustavo Ruiz, Gustavo Fernández y Desiree Barboza, quienes despuntan

con viento a favor en los municipios Maracaibo, San Francisco y Lagunillas.

El anuncio de Freddy Guevara los dejó sin margen de acción.

…

Oído. Pediremos al “Protector del Zulia” se afane en la conclusión de

todas las obras del gobernador saliente (La Pata del Colibrí, sábado 28 de

octubre)

…

PSUV. En época de mangos bajitos, todos quieren pegarle a la piñata. Se

anuncian nombres, para la gobernación y la alcaldía de Maracaibo a la que

llaman la joya de la corona: El general Mayor Néstor Reverol, María

Briceño, Omar Prieto y Fidel Madroñero. El eterno señalado, Luis Caldera,

alcalde del municipio Mara, ha declinado cualquier nominación y por

razones personales ha pedido salir del país e ir al servicio exterior. La

dupla Néstor Reverol, Omar Prieto (o Madroñero en su defecto) en ambas

aceras de la Plaza Bolívar, seguramente ilusiona a más de uno.

…

Carlos Alaimo. El líder del PIZ y Pasión por Maracaibo no lo dudó un

segundo; Apenas la ANC hizo la convocatoria de elecciones municipales,

puso a la consideración del colectivo marabino su nombre y aspiración a la

alcaldía de Maracaibo. Carlos fue uno de los más entusiastas opositores a

la decisión de Guanipa de no ir a la ANC, cosa que le advirtió con

antelación en forma pública y privada, pues consideraba que era una

forma de burlar la opinión del electorado que lo eligió e invistió

gobernador. Todo el fin de semana lo ha dedicado Alaimo a consultas con

los factores políticos de la región y sobre la cual construirá la alianza con la

que dará la batalla el próximo 10 de diciembre.

…

Manuel Rosales. El ex gobernador del Zulia anda con su “habilitación

administrativa” bajo el brazo, confirman cercanos a su entorno, en los

pasillos de Un Nuevo Tiempo, la alcaldía de Maracaibo. “Está pensando”

nos dicen, medirse en la consulta del 10 de diciembre. Quiere rescatar

para el Zulia y su gente un espacio que las tropelías del régimen le birló a

quien la ganó en buena lid. Intensas consultas ha sostenido en Caracas y

Maracaibo desde el pasado jueves.

A nosotros lo que si nos ha llamado la atención es que una información de

semejante calibre – la habilitación de MR- de haberse producido no haya

alcanzado las primeras planas de la prensa regional y nacional y se haya

mantenido tan de bajo perfil.

…

Oído. El sábado al “Protector del Zulia” y la encargada de la gobernación

del estado les faltó la fe. Dejaron esperando al pueblo zuliano en la

Plazoleta de la Basílica. A la Chinita en su bajada le faltaron.

Evidentemente no estamos en campaña electoral (algunos feligreses)

…

Alcaldía de Maracaibo. En la corporación nada de cambios sustanciales en

el gabinete de gobierno como se había anunciado. El pasado viernes

fueron ratificados casi todos los directores. Apenas el Siace, Terminal de

Pasajeros y Atención Ciudadana lucen nuevos rostros. A la periodista

Gladys Socorro hasta ahora adscrita al despacho de la alcaldesa nuestra

Enhorabuena por su ascenso a la dirección del Siace. La alcaldesa con

renovados bríos se ha propuesto terminar el corriente año con el 100% de

lo previsto en materia de infraestructura, servicios y apoyo social

cumplido.

…

Sociedad Civil. A media semana se propone salir a las calles en defensa del

voto y del gobernador de los zulianos Juan Pablo Guanipa. Más vale tarde

que nunca. Ahí estaremos.

…

Oído. La “Chonita” debe tener cuidado y estar ojo avizor. La gobernación

debe recibirla a beneficio de inventario. Si la recibe tal como la dejaron en

primera instancia a Guanipa, sin reparo alguno, se hace cómplice solidaria

de la gestión anterior. Algún día rendirá cuentas (tertulianos en un café de

la ciudad)

…

Delsa Solórzano. La dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo se coloca al

frente de las quinielas para presidir el parlamento nacional desde el 5 de

enero de 2018 si el pacto rotatorio de 2015 se mantiene.

…

La pregunta (de las 64 mil lochas). ¿Cómo explican los que se inhiben de ir

a las elecciones municipales por muy sensatas razones que van a las

elecciones presidenciales de 2018 si estas sensatas razones se mantienen

y hasta profundizan?

…

Punto final: “No existen las noticias falsas, lo que hay son lectores

crédulos. O peor, lectores a los que no les importa que las noticias sean

falsas mientras sirvan como mamporros con el que atizar al adversario. No

existen los fake news como categoría separada y diferente de noticias,

sino medios de comunicación y profesionales del periodismo que las

aceptan y difunden porque es de su interés económico y mejora su

carrera” (José Cervera, periodista y docente de la Universidad Rey Juan

Carlos de Madrid)

*[email protected]

@ellibrero