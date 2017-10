Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 30, 2017 3:48 pm





El diputado de la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, informó que la tolda blanca no participará en las elecciones a alcaldes.

Ramos Allup explicó que consultaron con otros partidos políticos, en los que se evaluaron los pro y contras, de ir a este proceso electoral, por lo que indicó para estas elecciones municipales no es viable la participación electoral.

“No obstante la decisión de no participar, vamos a seguir luchando. No obstante esta decisión de no participar en las elecciones municipales, vamos a seguir luchando por mejoras en las condiciones comiciales”, agregó

Sobre la participación de militantes de Acción Democrática en las municipales dijo que “pasará como el caso de los gobernadores que se autoexpulsarán según el artículo 33 de nuestros estatutos internos”.

Allup ratificó que “esta es una decisión forzada por las arbitrariedades del régimen, ellos no quieren que participemos en ningún proceso electoral”. Asimismo, calificó como “inexcusable” que el Ejecutivo no haya solventado la crisis de comida, de servicios públicos y la inseguridad. “Ojalá el gobierno más allá de su intento de desbaratar a la oposición con intrigas y chantajes, se dedicasen a resolver los enormes problemas del país.

El parlamentario también recalcó que “solo con votos salen las dictaduras, por eso hemos planteado que este Gobierno sale con votos; a quienes piensan lo contrario, planteen de manera concreta cuál es la forma de salir de esta dictadura”.