Oct 30, 2017 2:52 pm



La decisión de Kevin Spacey de admitir su homosexualidad al mismo tiempo que se disculpaba por un supuesto caso de acoso sexual sentó mal entre compañeros de profesión y organizaciones que protegen la visibilidad de los derechos LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales).

El incidente de acoso sexual hecho público por el actor Anthony Rapp supuestamente tuvo lugar en 1986, cuando Rapp tenía 14 años, una denuncia que llevó a Spacey a asegurar que no recordaba ese episodio, pero que si realmente tuvo lugar, le debía “la más sincera disculpa”.

“Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado”, valoró Spacey en un comunicado publicado en su perfil de Twitter.

Aunque los grandes nombres de la industria permanecen callados sobre el caso, algunas voces han criticado la decisión de Spacey de reconocer su homosexualidad como vía de escape ante lo ocurrido.

“Admitir tu homosexualidad no debería usarse para desviar la atención sobre unas acusaciones de acoso sexual”, manifestó Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD, la principal organización de EE.UU. que ayuda a dar visibilidad a los derechos de la comunidad LGTB.

“Lamento que Kevin solo viera oportuno admitir su verdad cuando consideró que le sería útil”, escribió en Twitter el actor Zachary Quinto, conocido por la saga “Star Trek”.

“Adiós, Spacey, adiós. Es tu turno para llorar, por eso tenemos que decir adiós”, escribió en su Twitter la actriz Rose McGowan, una de las primeras voces que se alzaron contra los abusos realizados por el productor Harvey Weistein, que ha causado una enorme polémica en Hollywood.

Spacey indicó en su comunicado que el relato de Rapp le ha llevado a “abordar otros asuntos” sobre su vida.

“Ahora elijo vivir como un hombre gay. Quiero afrontar esto de forma honesta y abierta, y eso empieza examinando mi propio comportamiento”, indicó.



u don't remember the incident – 30 years ago? – fuck u kevin – like Harvey we all knew about u – I hope more men come forward @KevinSpacey

— ROSIE (@Rosie) 30 de octubre de 2017