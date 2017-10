Publicado en: Opinión

William James: fue uno de los grandes psicólogos y filósofos de Estados Unidos. Siendo profesor en la Universidad de Harvard le preguntaron una vez ¿cuál consideraba que era el descubrimiento más importante en el campo del desarrollo humano en los últimos cien años? Su respuesta fue la siguiente: “Hasta ahora se pensaba que para actuar había que sentir. Hoy se sabe que el sentimiento aparece cuando empezamos a actuar. Este es para mí el descubrimiento más grande del siglo en el campo del desarrollo humano”. James resume el descubrimiento con el siguiente adagio: “El pájaro no canta porque sea feliz, es feliz porque canta”.

Aunque usted se deprima, si empieza a actuar como si fuera feliz, acabará sintiéndose feliz, y por lo tanto lo será. “El comportamiento cambia el sentimiento, el sentimiento cambia el pensamiento.” La mayoría de la gente dice: “lo haré el día en que me sienta bien”. No es este el camino. Comience a actuar inmediatamente, y las cosas cambiarán dentro y fuera de usted. Intención sin acción es ilusión. “Atrévase a hacer y el poder le será dado.”

Nos sentimos demócratas cuando votamos. No votamos para sentirnos demócratas. Yo hago democracia cuando voto, cuando hago campaña, cuando discuto, incluso cuando me impiden ejercer todos mis derechos, cuando un militar abusa y lo enfrento, hago democracia. Con todas las restricciones que tenemos en Venezuela, todavía podemos hacer democracia. Seguir luchando para cambiar condiciones no obsta que participemos.

¿Por qué nos vamos a castigar no participando?

Maduro reza para que el título de esta columna sea una realidad.

Veo esta pelea en dos fases. Una, inscribirse. Dos, seguir peleando por condiciones mejores y decidir ir o no a la batalla final.

Salvo prueba en contrario, ¿Qué alguien me muestre un plan, distinto a la vía electoral, para enfrentar esto que se llama “revolución”?

A las pruebas me remito. Puedo estar errado, es probable. Lo que sí me parece es una “incoherencia” del tamaño de la China, convencer a la gente de votar en un proceso y luego convencerla de lo contrario, porque perdimos gracias a las “condiciones” “fraude” o como usted lo llame, que todos conocíamos previamente.

A veces en la vida, no te queda otra opción, que pelear.

Aclaro para los mal hablados de quien suscribe esta columna: No vale dejar de ir a un proceso e ir a otro. Como muchos exigimos a la MUD, que alguna vez muestre coherencia. Ya sabemos que UNIDAD es imposible. Basta de individualidades que deciden.

En la oposición el CENTRALISMO MANDA. Diecisiete (17) Comités Ejecutivos Seccionales decidieron ir al proceso municipal y el CEN dijo no. En PJ y VP, es peor, porque el que hable lo execran.

Tenemos que ser serios. No vamos al proceso ni a ninguno con este mismo CNE o con cualquiera donde el gobierno tenga mayoría. Eso es lo que pido.

REGION CAPITAL

El mayor descaro es mañana, presentarnos a las presidenciales. En todo caso, todos los líderes suscriban un documento renunciando a participar en las Presidenciales de persistir estas condiciones. La MUD, o lo que queda de ella, no puede ser tan incoherente. Si fue malo el capricho de Ramos Allup de ir a las Regionales, también lo es, el de Capriles ahora de abandonar la vía electoral municipal pero no la presidencial. ¿Qué es eso señores? ¿Dos “lideres” obsesionados con ponerse la banda presidencial deciden por todos?

Si este paso lo hubiésemos dado para las regionales, hoy tendríamos moral para no ir y por cierto lo advertimos en esta columna. Retroceder ahora es consolidar la teoría del PARTIDO UNICO en Venezuela.

Los ejércitos caminan sobren sus estómagos. Las municipales significan un premio, un estímulo, al esfuerzo de cientos de miles de dirigentes, de activistas, que luchan por su liderazgo local. No solo son los intereses de las elites caraqueñas. La MUD debe ponderar Venezuela adentro.

Lo peor de todo esto, es que el chavismo una vez más como en el 2005, celebra adelantada una victoria sin luchar. Al menos participando podremos hablar de “fraude”, de violación de derechos, etc.

Muchos seguirán esperando la “invasión” y que la agenda internacional, convenza a las FANB de actuar en apego a la Constitución.

INSTITUCIONES SIN INSTITUCIONALES

Muchos de AD, VP y PJ, saldrán “independientes”. ¿Cómo es eso? El Alcalde Chacao de PJ, lo hará. Marquina en Baruta lo hará. Solbella Mejias de AD, lo hará en Barquisimeto y así sucesivamente. Tendremos entonces una decisión “INSTITUCIONAL”, de partido, sin “institucionales” de partido que lo cumplen.

CHUO:

Es injusto que te atribuyas el triunfo de diciembre del 2015. Tu poco hiciste. Nunca recorriste el país. Metido en tu hotel día y noche, fundamentalmente lo que hiciste fue PERISCOPE. Prácticamente acababas de llegar. Como en la pelota, esas carreras fueron gracias a tu antecesor, un hombre con verdadero peso político y que la mezquindad de un líder político, que te propuso a ti, saco del camino, en esa torpe carrera de obstáculos, donde algunos en lugar de saltarlos, de superarlos, los tumban, los derriban. Las carreras que si se te anotan a ti, es el pobre desempeño político que desencadeno en la derrota actual, aunque reconozco que también es injusto darte a ti toda la autoría.

ACERTADO Henry Falcón: Nadie entiende a PJ y VP. Se niegan a participar en las municipales pero asisten al diálogo en República Dominicana. O sea, un gobierno esta deslegitimado para algo y legitimado para otras cosas. No entiendo. Que alguien me diga.

COJEDES

Hay fracturas viejas y nuevas en AD. Las viejas no las nombraré, para centrarme en las nuevas. La reacción a los “acuerdos” de Ramos Allup, socava su caciquismo a tal punto que hay cuestionamientos a todos los niveles. Con datos públicos Ana Hernández, quien renunció a la Secretaria General de AD en el municipio Rómulo Gallegos de Cojedes y públicamente marca deslinde del gurú blanco. Le ofrecieron hasta la candidatura a la alcaldía de su municipio, en donde es la única concejal adeca. No aceptó. Para más seña ella es cuñada de Bernabé Gutiérrez, segundo de Ramos Allup.

ZULIA EN GUERRA

Guanipa: “Si el Zulia es la única luz que queda, desde aquí daremos la batalla para liberar a Venezuela”

Con el respaldo del pueblo zuliano, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del Zulia ratificó su compromiso de lucha por los derechos del pueblo zuliano y por la restitución de la democracia y libertad de Venezuela. “El pueblo se levantó, dijo presente, tomó una decisión y la decisión del Zulia se respeta”, afirmó. Lo que Guanipa debe hacer es renunciar como Diputado y asumir el cargo. Me parece incongruente que reclame respeto a su inmunidad parlamentaria, cuando él es Gobernador Electo.

EL HECHO POLITICO

No podemos seguir analizando legalmente un tema, que es de carácter político.

TRAS BASTIDORES

En el comando de Guanipa hicieron una encuesta y el 70% quería que se juramentara. Los financistas reclaman a sotto voce. Un gran amigo de Juan Pablo, vendió dos carros para apoyarlo, otro que dirigió la DCU invirtió más de 50 millones. Ambos ladran pero del dolor por el dinero perdido, aunque felices por la decisión de Juan Pablo. Uno de los enviados del líder nacional peleo contra su propio mentor, por no estar de acuerdo con la decisión de no juramentarse. Un ex financista de UNT creyó revivir y cobrar venganza y no tuvo más remedio que regresar a Florida. Prendió el scanner y a lo mejor lo vemos por Paraguaná. En fin. Hoy Juan Pablo es un héroe para el sector radical. Para la inmensa mayoría del pueblo zuliano, la cosa es distinta y llega a niveles de indiferencia. ¿Se irá a tomar posesión desde Washington? No lo sé. Lo cierto es que hay una mayoría no política, no de los que tuitean, ni de los laboratorios de redes, que no respalda su decisión de no tomar posesión del cargo de Gobernador. Esa mayoría no le da valor a “juramentarse”. Para ellos el problema era otro. De hecho, las pocas convocatorias que ha hecho Guanipa, han sido muy débiles en presencia de gente y dudo que levante polvo, más allá de “bonitas cartas” de eternos “lisonjeros” de oficio. En política no hay muertos, solo que tú no sabes cuándo vas a revivir. Un escenario nacional pudiera ser su orientación y quizá sea la solución para enfrentar el drama personal que le tocara vivir, aunque no lo confiese.

No juzgo si hizo bien o hizo mal. Solo muestro los hechos. El tiempo juzgará como suele hacerlo la historia.

NO HAY HUMO BLANCO NI AZUL:

El CES Zuliano quería ir a proceso. Candidatos se quedaron “vestíos y alborotados”. Aunque Hernán Alemán le pido a Henry Falcón, que lo postulara para Alcalde de Cabimas. La Chicha no iba “pal baile” y tampoco el “Toto”, así que no les duele mucho. Alenis Guerrero en La Rita tendrá que de nuevo arrancar para El Doral Florida. En el Nuevo Tiempo, Juan Carlos Fernández quiere. “Mazuco” también y a Eliseo Fermín no le desagrada la idea. El Líder de UNT Manuel Rosales, sigue como el “hombre del diente roto”. Para el momento de enviar esta columna no había decidido.

PSUV

Las informaciones apuntan hacia una decisión favorable hacía ARIAS pero con el chavismo todo es posible, mientras no haya un anuncio oficial. El enemigo principal de esa aspiración es el General Néstor Reverol y el Alcalde Omar Prieto. Si Manuel Rosales no da el paso, la opción del General se consolidará. No tengo dudas. En la Alcaldía, aspiran Willy Casanova y Fidel Madroñero. Casanova es muy buena gente pero hasta ahí. Madroñero, es polémico y a mi juicio, consolida más el voto chavista. Si UNT no se presenta, nada impediría una decisión a su favor.

LOS INDEPENDIENTES

El empresario Carlos Alaimo, ha sido coherente desde el principio. Él quiere y hace todo para ganar la Alcaldía de Maracaibo. Carlos Alaimo, como un “catalán” enfrentó a Generales durante las protestas. En Lagunillas otro independiente de nombre Silvino y vendrán otros. Mervín Méndez está decidido a lanzar su nombre por séptima vez. Francisco Alvarado, que muerde votos opositores espera que el PSUV decida. El MAS, COPEI, AP, PIZ, entre otros, insistirán en el camino electoral. Alaimo se reunió con Rosales el sábado pasado. Desconozco lo conversado y decidido.

Sígueme en twitter, periscope e Instagram como @angelmonagas. Estamos de lunes a viernes a las 6am vía periscope y por LaB94.1 FM y Mararitmo900AM.