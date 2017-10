Publicado en: Curiosidades, Titulares

Algo indispensable para que cualquier relación tenga una llama del amor que arda como la primera vez es mantener el interés y la emoción a flor de piel aunque nuestra relación sea de años hay que saber jugar muy bien estas cartas, reseña En Pareja.

CUANDO APENAS SE ESTÁN CONOCIENDO:

1. Genera misterio y no permitas que sepa de inmediato que te interesa

Mostrarte como una persona algo difícil muchas veces da muy buenos resultados, porque genera una especie de expectativa entre ambos. No mostrarte tan disponible es una técnica de seducción muy efectiva, especialmente cuando es él quien hace el primer movimiento.

Por supuesto que no debes irte a los extremos y tratarlo como si no te importara, no se trata de eso, recuerda que este chico te interesa y aunque sea sutilmente quieres hacerle saber que el interés mutuo.

2. Muéstrate como una persona auténtica y usa un poco el coqueteo

Si lo que quieres es que el hombre se quede pensando en ti todo el día, debes actuar con un poco de ambigüedad, es decir, no ser tan obvia en tu interés, pero igual dejando escapar algunos halagos o palabras favorecedoras. De esta forma le harás saber que hay algo ahí, pero que tú tienes el control de la situación.



