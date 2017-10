Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Oct 30, 2017 9:32 am

Emily Ratajkowski siempre se las ingenia para mostrar su figura envidiable. Para celebrar Halloween, una de las mujeres más deseadas del momento eligió un atrevido atuendo que mostró con gran orgullo a sus millones de seguidores de Instagram. Así lo reseña infobae.com

La modelo y actriz de 26 años exhibió su gran escote durante una fiesta en Los Ángeles. Junto a la fotografía que ya tiene más de 400 mil like, escribió: “Boo”.

Horas antes del festejo de Noche de Brujas, la novia del músico Jeff Magid había deslumbrado a sus fanáticos con fotografías caseras en blanco y negro tomadas años atrás.

También publicó una foto suya muy sexy durante un viaje a Marrakech.

Ratajkowski fue noticia días atrás debido a que una revista francesa modificó una foto de ella para reducir el tamaño de sus labios y levantar sus pechos. “Todos tenemos inseguridades sobre las cosas que nos hacen diferentes a un ideal típico de belleza. Yo, como tantos de nosotros, intento cada día superar esas inseguridades”, señaló.

La modelo también pidió a la industria de la moda que “finalmente aprenda” a dejar de “ahogar” las cosas que nos “hacen únicos” y celebrar, en cambio, “la individualidad”.

“Todo el mundo es hermoso a su manera”, declaró Ratajkowski, que saltó a la fama en 2013 cuando apareció desnuda en el polémico video “Blurred Lines” del cantante Robin Thicke. Desde entonces actuó en las películas Gone Girl y We Are Your Friends.