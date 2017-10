Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 30, 2017 7:44 am

Carlos Odoardo Albornoz, presidente de Fedenaga, en entrevista por el programa Primera Página transmitido por Globovisión, expresó que productores tienen que hacer magia para conseguir insumos.

Destacó el tema de los precios de las vacunas, una de ellas que tiene que ver con el tema reproductivo de las vacas, tiene un precio aproximado de 100 mil bolívares por dosis, por lo que Albornoz añadió que sólo para cubrir ese medicamento, un productor de 250 reses tendría que vender más del 20% de su rebaño sólo para colocar esa vacuna.

“Mientras no se controle el contrabando de extracción, no se va a solucionar el problema del precio”, añadió que no solo operan bandas irregulares sino también el Ejército de Liberación Nacional, este negocio del contrabando es el segundo negocio más importante después de la gasolina.

“La economía hiperinflacionaria seguirá su curso en el país, mientras no se apliquen medidas, son medidas inflacionarias de macroeconomía las que se tienen que aplicar”.

Lo peor en este caso, resaltó el presidente de Fedenaga, es que esta enfermedad se transmite del animal al humano y produce ceguera permanente.