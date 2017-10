Publicado en: Actualidad

Oct 30, 2017 11:09 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y coordinador regional de Vente Venezuela, Omar González Moreno, reiteró que “el hambre es el mayor problema de Anzoátegui”.

Nota de prensa

El parlamentario denunció que una cuarta parte de la población total de la entidad pasa hambre a pesar que ésta sea una de las regiones con mayores reservas de petróleo del mundo.

Subrayó que según cálculos que se manejan casi 300 mil anzoatiguenses se acuestan a dormir cada noche sin haber cenado.

“Miles de personas se van a la cama sin provocar bocado, en muchas ocasiones sin haber comido nada durante toda la jornada”, aseveró el legislador.

Indicó que varias organizaciones que defienden los Derechos Humanos han alertado la grave situación social y humanitaria que se vive dentro de Venezuela, y aseveró que el régimen venezolano hace caso omiso a la hambruna que se extiende por todos los rincones de la nación.

González se mostró alarmado ante la cifra, suministrada por el Colegio de Médicos de Anzoátegui, donde se grafican que diariamente ingresan a los centros asistenciales al menos siete niños con marcados signos de desnutrición.

“La población infantil es la más afectada por la situación. Son los ciudadanos más desposeídos los que están pagando los platos rotos de una hecatombe social que no tendrá fin si quienes la generaron continúan en el uso y disfrute del poder”, manifestó.

El dirigente del partido azul además denunció un severo incremento del número de niños regalados, vendidos o abandonados por sus progenitores porque no tienen cómo alimentarlos.

“Esta tragedia pasó los niveles de la racionalidad”, comentó a la vez que agregaba que diversas investigaciones señalan que el hambre está causando un aumento extraordinario en la deserción escolar.

Un niño que no come -añadió- es un niño que no entrará al colegio, y este es el principio de la descomposición de una sociedad, es la pérdida del futuro.

Gira por Anzoátegui

Omar González Moreno anunció que este próximo viernes 3 de noviembre María Corina Machado arribará al estado con “un mensaje claro sobre cuál es la ruta para salir de esta dictadura”.

Adelantó que la líder nacional del partido de la libertad estará encabezando un acto de masa en Puerto La Cruz.