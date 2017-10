Publicado en: Tecnología, Titulares

Nerd es un término con connotaciones peyorativas y comúnmente se refiere a una persona con una inteligencia mayor a la media, con dificultades para relacionarse socialmente y asociada al mundo de la tecnología.

Por Laszlo Beke en laszlobeke.com

Existe el mito que la programación es realizada por Nerds, hombres solitarios que solo pueden pensar y actuar en forma racional y que solo saben comunicarse con sus computadoras. Ese estereotipo del ermitaño, le hace daño a la industria de la tecnología, ya que puede disuadir la entrada de gente talentosa a la industria. Si dicho perfil es el de los que trabajan en la industria, también puede llevar a la conformación de equipos disfuncionales y además se puede terminar creando productos inapropiados.

Las habilidades interpersonales como colaboración, comunicación, empatía e inteligencia emocional son hoy en día requisitos para los programadores. Además, puede sorprender a muchos, que s CEO´s de las empresas más exitosas del mundo califican como Nerds. La lección aprendida parece ser que para dirigir una empresa de tecnología es preferible ser un Nerd y los inversionistas además lo entienden así.

Características del trabajo en tecnología

* La construcción de un sistema de software puede incluir decenas, centenares o hasta miles de ingenieros trabajando sobre la misma base de código y para que ello ocurra se necesitan equipos multidisciplinarios y habilidades sociales.

* Ya que no todos somos iguales, para el trabajo en equipo se requiere empatía.

* Empatía también es crucial para entender las necesidades de consumidores y así minimizar las probabilidades de falla en el diseño de productos.

* La comunicación con otros es determinante, así como intuir lo que estos puedan necesitar o entender.

* Los problemas aparecen cuándo los ingenieros llegan a un punto en su carrera que deben demostrar habilidades sociales.

La creación del Nerd

Desde temprana edad, los niños que se sienten menos cómodos con la interacción social son canalizados hacia las ciencias y la ingeniería. Los maestros tienden a focalizarse en los aspectos técnicos y no en los interpersonales. Por ello, el resultado es un campo repleto de gente con aversión a las interacciones sociales y que además están siendo premiados por ello.

La cultura de la Industria de la tecnología estimula el fenómeno del Nerd, ya que las habilidades técnicas son valorizadas por encima de las habilidades de negocios y de las blandas. Uno de los ejemplos típicos es la distinción en la remuneración y reconocimiento entre los ingenieros que trabajan el front-end, donde se construyen los productos que interactúan con los consumidores, y los del back-end, que construyen los aspectos sin vista al público, como almacenamiento o escalamiento.

Problemas generados

Habilidades técnicas sin empatía han resultado en productos que han fracasado en el mercado, por carencia de la habilidad para imaginar lo que otros puedan pensar y sentir.

La empatía también impacta a la selección de los productos que se crean.

Los juicios que se aplican en la construcción de los algoritmos que determinan lo que uno lee, los préstamos que se consiguen o con quién se sale en una cita.

Nerds como CEO

Las lista de Nerds que manejan grandes corporaciones de tecnología es larga e incluye a: Satya Nadella – Microsoft, Mark Zuckerberg – Facebook, Tim Cook- Apple, Larry Page – Google y Jeff Bezos – Amazon. Ninguno de ellos siguió el camino tradicional para llegar a la cima.

El hecho que tantas empresas de tecnología exitosas sean dirigidas por Nerds, probablemente indica que ser más técnico provee una mejor visión y relevancia en el mundo de la tecnología. Adicionalmente un Nerd seguramente tendrá más respeto de parte de otros Nerds, ya que todos hablan el mismo idioma y entienden sus problemas. Pero las habilidades sociales deben estar presentes.

