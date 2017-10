Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 30, 2017 12:47 pm

El diputado Richard Blanco ofreció declaraciones tras el llamado a elecciones de alcaldes por parte del gobierno nacional y que se formularon dentro de la estructura política de Alianza Bravo Pueblo.

Resaltó que “el Consejo Nacional Electoral, CNE, ha defraudo al pueblo venezolano que expresó en el plebiscito del 16 de julio bajo la orden de más de siete millones de personas que llamó la AN, que nuestro deber era cumplir con el nombramiento de los nuevos rectores del CNE”.

“Esto se alertó con anterioridad a los que ostentan la conducción de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, advertimos que en Venezuela vendrían tiempos difíciles, así como ocurrió el pasado 30 de julio, cuando se produjo un evento irregular e inconstitucional. Le decimos al país, que esos atropellos a los derechos de la ciudadanía, no los vamos a aceptar, en ABP no vamos a solapar fraudes”, destacó.

“Hoy me dirijo a ellos, a quienes me han planteado la posibilidad de presentar mi candidatura como Alcalde de Caracas, para retribuirles en buenas obras el pago de sus impuestos, para darles una mejor calidad de vida. A ellos les digo, con mucha fortaleza que este no es el tiempo para aspirar a la Alcaldía del Municipio Libertador. Muy pronto vendrán momentos distintos para Venezuela y ahí estaremos con el pueblo, porque aquí no se trata de ambiciones personales, no queremos ser Alcaldes de Nicolás Maduro, yo no me voy arrodillar ante una Asamblea Nacional Constituyente, ANC, que desconozco. Debemos seguir y continuar con fuerza por la unidad de nuestra hermosa Caracas y fundamentalmente de nuestro país”, expresó.

Sentenció que “la gente no olvidará cuando se fue a un diálogo para buscar supuestas mejoras y se burlaron del pueblo. No liberaron a los presos políticos, no se abrió el canal humanitario y nuestros hermanos siguen pasando hambre. Llego el momento Caracas, llego el momento Venezuela de tomar decisiones serias, si el pueblo elige ciudadanos honestos, esos ciudadanos honestos tienen que cumplir con la Constitución, por eso en ABP seguiremos en la lucha de calle, buscando con los ciudadanos el rescate de la democracia”.

Insistió en que “la Comunidad Internacional solo reconoce el Poder Legislativo que eligió el pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre del año 2015, no se justifica la ausencia de los diputados para nombrar a los rectores del CNE, siendo indispensable la escogencia inmediata de un Poder Electoral, que si respete el voto de los venezolanos”.

Exhortó a los parlamentarios a continuar con las funciones legislativas por las que fueron elegidos, en atención a temas de urgencia, “exigimos que a finales de este año, puntualmente a partir del 15 de diciembre, no tomemos el periodo de vacaciones que nos corresponde, porque lo primero es responderle a un país que se siente frustrado. Porque así como se escogió con ímpetu a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, lo propio era accionar lo mismo para garantizar el voto y no dejarse atropellar por un CNE, absolutamente parcializado”.

“Debemos buscar puntos de encuentro donde el político sea serio. No se equivoquen conmigo, seguiré visitando las parroquias y urbanizaciones de Caracas, vamos a la lucha porque al único que nos permitimos arrodillarnos con fuerza es a Dios pero jamás a un grupo de hombres que quieren violentar la democracia”, concluyó.

