Oct 30, 2017 11:53 am





El coordinador nacional del partido político y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Freddy Guevara, indicó que “mantener o ganar unas alcaldías no puede poner en riesgo la salida del poder de Nicolás Maduro”.

En una rueda de prensa, el parlamentario leyó un acuerdo en nombre de los alcalde de la tolda naranja, en el que expresaron que:

1.- Reconocieron como partido que hemos cometido errores y que hemos sido corresponsable por acción u omisión por errores en la Mesa de la Unidad Democrática.

2.- Afirmaron que el solo compromiso de nuestra lucha está en convatir la dictadura y todas las calamidades que pasa nuestro pueblo.

3.- Declararon que no existen condiciones electorales ni políticas para participar en las elecciones municipales convocadas de manera express por el régimen. “No participaremos en ellas, como mecanismo de protesta y denuncia nacional e internacional. No seremos cooparticipes de un nuevo fraude contra nuestro pueblo”. Por lo que instaron a los otros partidos políticos a no participar en dicho proceso electoral.

4.- Reafirmaron su compromiso de buscar una salida electoral a la grave crisis de Venezuela, impedida por el régimen y por el fraude Constituyente.

5.- Ratificaron también la propuesta de una nueva Unidad Nacional

Recalcó si algún militante de Voluntad Popular se postula estará fuera del partido. Asimismo, llamó a las otras organizaciones a unirse a esta petición