Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 31, 2017 4:37 pm

Nota de prensa

Maracaibo; 31 de octubre de 2017.- “Hemos cumplido con los procedimientos de ley para exigir la juramentación de nuestro gobernador. Exigimos formalmente al CLEZ que cumpliera con la Constitución y ante su negativa protestamos y nos reprimieron con bombas lacrimógenas. Fuimos ante el Juzgado Nacional Contencioso y se negaron de hecho a atender la solicitud de juramentación de nuestro gobernador. Pues ahora nos corresponde ir a instancias internacionales. Tenemos el derecho de acudir a ellas porque se nos ha denegado la justicia”.

Diana Romero La Roche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, informó que los abogados del Zulia iniciarán mesas de trabajo para establecer la hoja de ruta a seguir para denunciar en el ámbito internacional, el golpe de estado dado en el Zulia.

“No podemos dar la espalda ante tanta violación a la Constitución Nacional y Constitución del Zulia violentadas completamente. Todo el Zulia, toda Venezuela y todos los países del mundo, democráticos o no, saben que Juan Pablo Guanipa es el gobernador legitimo del estado Zulia por decisión de su pueblo soberano y no se le ha permitido juramentarse ante el CLEZ como lo establece la normativa vigente. Un pueblo demócrata no se quedará cruzado de brazos y alzaremos nuestra voz en la instancia que sea necesaria”.

Romero La Cruz, quien también se identificó como representante del Colegio de Abogados, aseguró que presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es someter a la humillación a la voluntad de un pueblo. “Juan Pablo Guanipa representa a los zulianos que rechazan este régimen e intentar que él se arrodille ante la ANC es intentar que todo el Zulia lo haga. Apoyamos la decisión de nuestro gobernador y rechazamos el nombramiento fraudulento de la que hoy llaman gobernadora encargada porque a ella sí fue a arrodillarse ante la ANC y eso no es lo que los zulianos quieren en la gobernación”.

Destacó que a su juicio las acciones de la ANC no son las que le competen a una institución de ese rango. “Si la Constituyente hubiese sido consultada por el pueblo y todos hubiésemos elegido a los constituyentitas, hoy ellos estarían elaborando una nueva Constitución, pero como es ilegal e ilegitima, convocada por el Presidente sin respaldo del pueblo venezolano, simplemente funciona como un buró político. Es un poder supraconstitucional que se atribuyó el partido de Gobierno para manejar el país de acuerdo a sus intereses. Le han quitado todas las atribuciones a los poderes públicos para apropiárselos y ejercerlos a discreción como sucede en cualquier buró político de cualquier país comunista”.

Instó a los diferentes gremios, instituciones y sectores a levantar su voz en contra de la “violación recurrente de las leyes y la vulneración del estado de derecho en Venezuela”. “Somos ciudadanos libres y demócratas. Así hemos enseñado a las diferentes generaciones de estudiantes que han pasado por nuestras aulas y debemos por nuestro derecho de mantenernos así”.