Oct 31, 2017

“Esta dictadura está entregando descaradamente el Esequibo”, enfatizó el diputado Luis Barragán al consultársele sobre la reunión sostenida por el ministro Jorge Arreaza en la ciudad de NuevaYork con representantes de la ONU.

“Creyéndola una materia privativa de las camarillas que ejercen el poder en Venezuela, no se atreven a informar debidamente al país del curso de las conversaciones sostenidas recientemente en Nueva York, a propósito del Esequibo, en lugar de la ligerísima nota divulgada por las redes sociales que no las relevan de sus responsabilidades al faltar poco más de un mes para vencerse el plazo fijado por la ONU para su remisión a la Corte Internacional de Justicia que los venezolanos no deseamos”.

Alegó el parlamentario de Vente Venezuela que el socialismo destruyó lo que fue una Política de Estado en Venezuela, incluyendo al régimen dictatorial de Pérez Jiménez y a los regímenes democráticos que la reorientaron y perfeccionaron, enterado continuamente el país de todas sus vicisitudes y resultados a través de un intenso debate público que los medios de comunicación, la sociedad civil y un parlamento plural asumieron provechosamente.

“Ni siquiera el actual canciller se siente en el deber de acudir a la tal constituyente, desconociéndola, para tratar abiertamente el problema, sabiéndose en deuda con la Asamblea Nacional de acuerdo a lo establecido clara e inequívocamente en la Constitución de la República”.

Indicó que el Partido de la Libertad ha tratado el problema con toda la responsabilidad y la prudencia necesarias al tratarse de un asunto delicado, aunque la dictadura ya se extralimitó al decidirla de espaldas al país, errando hasta en su enfoque conceptual, pues, D. H. es un representante con poderes especiales del Secretario General de la ONU.

“El señor D. H. Nylander, con experiencia de mediación en el conflicto político colombiano, que sepamos, no ha contactado a ningún factor de la oposición democrática en Venezuela, como evidentemente lo ha hecho respecto a la oposición de Guyana, con quien se ha reunido frecuentemente. Sabe muy bien que es un requisito fundamental para las diligencias de buena fe que realiza y, al no hacerlo, en nuestro caso, no aporta garantía alguna para el éxito de sus gestiones”.

Igualmente se supo que, agotada la edición física de quince trabajos rigurosamente arbitrados que las universidades Metropolitana, Simón Bolívar y la de Los Andes aportaron el presente año, bajo el título “La cuestión Esequibo”, incluyendo uno del diputado Barragán, y ante la imposibilidad de una reedición por falta de insumos, la Unimet ha decido liberarlo en los medios digitales.