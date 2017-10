Publicado en: Opinión

Oct 31, 2017 5:48 pm

CAIGA QUIEN CAIGA LA CITA QUE TIENE MANUEL ROSALES ¿CONTRA QUIEN ES LA PELEA?

Los mismos que lo han desacreditado los últimos dos años, vuelven a lanzar sus ataques. Viene de ser el soporte político fundamental en el triunfo de Juan Pablo Guanipa a la Gobernación. Hizo todo para que este ganara e intuyo que estaba de acuerdo en que se juramentara. La última palabra siempre estuvo en Caracas, no en el Zulia.

Hoy le toca decidir e interpretar el sentimiento de todo un pueblo, que no piensa como el Caraqueño, ni como el de los llanos. El Zulia es y será una República. Sobran razones históricas y razones geopolíticas.

Fue uno de los pocos enemigos de Hugo Chávez que recibió la peor amenaza y el mejor ejemplo de castigo político por parte del líder de la revolución, en hecho y no solo en palabras. No solo por llamarlo “desgraciao”, sino por asegurar su “encarcelamiento”, lo cual se materializó 8 años después.

Yo como muchos pensábamos que su papel en la historia política del Zulia, había llegado al final. Sin embargo, los caprichos del destino lo vuelven a poner en la palestra.

NADIE PENSABA

¿Quién se iba a imaginar que Guanipa después de ganar no se iba a Juramentar? Ese requisito no obstante los pataleos, estaba claramente previsto. El mismo Primero Justicia lo sabía. Nunca imaginaron que de 18 que pensaban ganar, pasaran a 5 y los escenarios fueron otros. De humillar pasaron a ser humillados. De ir a la ANC a pavonearse ante ella con la demostración de una mayoría, pasaron a ser forzados a un evento previsto en otras circunstancias. No es lo mismo llegar como el “alma de la fiesta”, a que te rompan el “alma” durante ella, humillándote al imponerte una mayoría obtenida ilegalmente. Para el asombro de todos, el que gano no se juramentó y legal o no, queda la vacante. No estamos frente a un problema jurídico sino político. ¿Qué hacer?

EL JUEGO DE GUANIPA

Juan Pablo Guanipa, tuvo razones moral y legalmente válidas para no juramentarse. Eso no lo discuto. Solo hago observaciones sobre su conveniencia. Su oportunidad. De su “sacrificio” no estoy realmente convencido, porque él salió del Zulia dispuesto a juramentarse. Por supuesto que hoy lo niega pero investigaciones realizadas por diversas fuentes, me lo confirman. ¿Obediencia política para la arquitectura de un juego ideado por Capriles? No puedo afirmarlo, aunque evidentemente se puede especular. Lo cierto es que no se juramentó, por las razones que fuera, él desea mantener la “llama” encendida de su acción, hasta el 2018. La promesa de ser candidato Presidencial en un escenario de ausencias de opciones, luce ideal para el líder zuliano. Mantenerse ante la opinión como el legítimo gobernador electo, es necesario. Es su mejor arma. Indudablemente que quien salga de candidato de la oposición, recibirá todos los epítetos de la dirigencia de PJ y de VP, además de sus normales ataques de laboratorios ya iniciados. Atacaran desde varias partes. Deben proteger al aspirante, sea o no sea, es una pieza de este complicado ajedrez. Mañana se realizará un evento, donde diversas figuras nacionales se pronunciaran y se esperan ataques, de llegar a concretarse otra aspiración regional.

Felicito a Guanipa por este cambio de escenario. En el domino dicen “Paso y gano”. No ser gobernador para ser, por lo menos candidato Presidencial, te brinda un escenario más allá de nuestras fronteras.

EL CANDIDATO ARIAS

Muchos anuncian que el oficialismo insistirá con Francisco Arias. Su “talón de Aquiles” es que ya perdió. Que dentro del propio chavismo muchos no lo ven con buenos ojos. Su mayor derrota fue en Maracaibo y él insiste en no prestarle atención a la clase media, especialmente en cinco (5) parroquias donde la diferencia fue 10 a 1. Si no es Rosales el enemigo, el piso es suave, casi resbaladizo, un simple empujón de arrancada, lo pone en la meta. Como Presidente de Corpozulia y con la diputada Magdelis Valbuena de Gobernadora encargada, nadie duda que él sigue mandando. Su fortaleza es que ante muchos, no es el “típico” chavista. Es educado. Pausado. Respetuoso. Ha sabido hacer alianzas con algunos empresarios y aunque el Zulia no es lo que queremos, no es tampoco como otros estados. Aquí todavía se consiguen medicinas, alimentos, muy costosos sí, pero los hay. Quizá carece de un entorno que resuelva y no que se “resuelva”. ARIAS, sabe que después de reelecto Gobernador, ante la crisis, poco a poco, la gente olvidará el capítulo Guanipa. Solo que ahora la cosa es igual de difícil si Rosales es el candidato. Una vez lo derroto, apoyado por cierto por una parte de la oposición, en 1998. De allí para acá no ha podido derrotarlo, porque Pablo Pérez no era Manuel Rosales, aunque quiso ser.

OMAR PRIETO SIGUE EN LA PELEA

No obstante, una piedra fuerte en el camino, sería Omar Prieto. Quién en una jugada de última hora, pudiera ser el abanderado del PSUV. Sería una lucha de Titanes. Omar Prieto, siempre lo digo no es el más radical del chavismo pero si el que les genera mayor valor a la dirigencia. Habría que esperar. A mi juicio, Omar Prieto es la versión chavista de Manuel Rosales. Maquinas de hacer política, cuando es su “pellejo” el que peligra.

MANUEL ROSALES

Después de no perder durante 22 años ininterrumpidos, pierde ante quien había perdido varias veces, no ante él, sino ante su mujer. De retruque le llegó la derrota. Es prácticamente “primerizo” en esto de perder, donde otros están acostumbrados. Como decía Nixon, no te derrotan cuando te vencen sino cuando dejas de luchar. No siempre se puede ganar. Por más que pongas de tu parte y aunque te prepares a conciencia siempre hay circunstancias que pueden llevar a la derrota. Pero lo importante no es si eres derrotado sino cómo reaccionas ante ello. Y que no confundas la derrota con el fracaso. A diferencia del fracaso la derrota es un término puramente objetivo. Se refiere al desajuste entre el resultado deseado y el resultado obtenido. Se trata sólo por tanto de información, de feedback que nos permite saber por dónde estamos caminando y cómo estamos de lejos del resultado buscado. Nunca me ha gustado la palabra fracaso. El fracaso añade al significado de derrota como resultado no deseado una calificación, como si fuera una mancha de salsa de spaghetti sobre una camisa blanca. Tampoco soy partidario de buscar conscientemente el fracaso o de celebrarlo como técnica para aumentar el riesgo y motivarse. Me resulta demasiado extraño a mi forma de ver el mundo y a lo que me pide el cuerpo. En realidad de lo que soy partidario es de desterrar la palabra fracaso. Soy partidario de usar simplemente la palabra derrota. Rosales fue derrotado pero no ha fracasado.

EL PROBLEMA DE ROSALES

Un hombre lleno de fallas y que ha cometido muchos errores. Esta sería la batalla más dura que le tocaría enfrentar, si acepta ser candidato. Factor tiempo. Muy poco para armar juego. Economía: No sobran los financistas. Sicología: Los electores opositores que votaron el 15 octubre, muchos aseguran que “no votaran más”. De la molestia con Guanipa porque no se juramentó, pasaron a ser activistas de la abstención. El reino de María Corina y Ledezma.

Le tocaría enfrentar a quien acaba de ayudar y lo considerara nuevamente un “traidor”, “colaboracionista”, “vendido” al gobierno. Durante los últimos dos años, los laboratorios de “guerra sucia” en redes, no han cesado. Casi que muestran el carnet de la patria de Manuel Rosales. Tendría que resolver el tema municipal y no será fácil, pues hasta su familia está de por medio. A menos que esto sea parte de la nueva temporada de la serie House of Cards, no sería lógico que su esposa buscara la reelección, con él de candidato a Gobernador. Ni siquiera sería conveniente que alguien de UNT sea el candidato en la capital zuliana, aunque es riesgoso entregarla-pensaría Rosales- a uno fuera de mí entorno. Los chavistas que no quieren reeditar un dominio opositor en el estado y que saben que Rosales no es Guanipa, y el primero si está claro de dos principios básicos: REALISMO POLITICO y VOCACION DE PODER, no lo ven con buenos ojos. Podría ser la despedida de nuevos liderazgos como Omar Prieto, Luis Caldera, Willy Casanova, entre otros. Rosales de Candidato podría catapultar su llave a las Alcaldías de Maracaibo y San Francisco por ejemplo.

Estos enemigos: Opositores de Guanipa, PJ, VP y abstencionistas, más los chavistas, podrían incluso jugar en común para desaparecerlo. No por casualidad se produce lo del TSJ, precisamente en este momento. Pocos saben que Rosales había sido habilitado. Hoy pareciera un “arreglo” y yo ni lo afirmo ni lo niego como diría Pérez.

Sumen a esto, el costo nacional. Sería la despedida de Delsa Solorzano de la Presidencia de la Asamblea Nacional en Enero, candidata de UNT. El pacto en la AN, casi de inmediato se rompería. Pierde además UNT la vocería internacional, aunque esto en el camino pudiera enderezarse si llegará a ganar.

Lo positivo, porque no todo es malo. Es que Manuel Rosales, como nunca antes y para mantener su legado, se esforzaría por cumplirle a sus electores, lo cual tampoco será tarea fácil en las actuales circunstancias de escases. Su capacidad de maniobra es excelente. Rosales no gobernara a través de nadie, sino el mismo. Los problemas no llegaran a él, él llegara a los problemas. Obligará a Maduro a cambiar su visión sobre el Zulia y en el peor de los casos, será una dura pelea por el poder político. Rosales también sería un aliado ideal para quien aspire a ser Presidente de la oposición, mucho más que tener a Arias.

Rosales es un animal político. Nada, absolutamente nada, lo divierte más que tener el poder. De ser candidato, tiene que hacer grandes esfuerzos por resolver el problema comunicacional. Las mismas familias mantuanas de Caracas y de Maracaibo, volverían a operar para destruirlo. “Un advenedizo, sin formación” cómo es posible, gritaran muchos en el náutico. En los barrios es otra cosa. Rosales navega en el mar de los pobres. Se identifica. Los conocen y ellos lo conocen no le dicen sino “Manuel”, rompiendo las barreras de la distancia.

Imaginariamente pareciera escucharlo: “Si soy candidato será para ganar”. Que fueron las palabras de Lula en Brasil quien afirmó que, a pesar de la persecución política y jurídica a la que viene siendo sometido, no desanimará. “A mis 71 años, yo podría estar en mi casa, cuidando mi vida, pero decidí salir por este país para levantar su moral…” Si lo entrevistará y le preguntara ¿Será candidato? Como Lula me diría: “No sé si seré candidato, pero si lo llego a ser, será para ganar”.

Que haría yo, preguntaran muchos. Yo no aspiraría sino a hacer lo que hago. ¿Qué hará Rosales? Francamente les confieso: Ni la almohada de su cama sabe lo que piensa hacer Rosales. Hagan ustedes el juicio, no sobre el que escribe esta columna, sino sobre Manuel Rosales. ¿Acudirá a la cita? Las próximas horas serán claves.

