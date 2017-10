Publicado en: Curiosidades, Titulares

Oct 31, 2017 4:25 pm

Amantes y parejas sexuales hay para todos los gustos pero, siendo francos, la que nos interesa a todos es aquella que sabe proporcionar las mayores cotas de placer, ¿no crees? Aquí lo tienes.

Si ya no sabes por quién decantarte porque te has llevado un chasco morrocotudo al comprobar que ese chicarrón tan fuerte y rudo que conociste en el gimnasio no ha podido satisfacerte bajo las sábanas y tampoco lo hizo el anterior, ese tipo con pinta de intelectual, culto y sensible de la biblioteca del barrio, ¡calma! No desesperes. Tu amante perfecto podría estar más cerca de lo que crees. De hecho, mira por dónde, la ciencia acaba de descubrir cómo son los hombres que proporcionan mejor sexo.

Según un estudio publicado en la revista Socioaffective Neuroscience & Psychology, aquellos hombres capaces de hacer reír a una mujer, que tienen una mente inquieta y no pueden parar de crear -e incluso son capaces de mostrar sus emociones-, tendrán una mayor facilidad para tocar los puntos exactos en la mujer para que esta logre mejores orgasmos.

Las voluntarias, 103 mujeres solteras con edades comprendidas entre los 20 y los 69, aceptaron completar una encuesta de 71 minutos sobre sus encuentros sexuales y el tipo de parejas que les habían llevado al séptimo cielo en la cama. Se tuvo en cuenta que las participantes no estuvieran manteniendo en ese momento una relación de compromiso, porque iban a ser poco objetivas con el comportamiento de su pareja en la cama.

Uno de los factores que todas señalaron fue el atractivo de la pareja, pero indagando un poco más, los investigadores se dieron cuenta que ese “atractivo” no era solamente físico, sino que iba más allá y tenía que ver con otras características: “Las parejas que indujeron unas tasas de orgasmo más elevadas fueron descritos como los que mejor sentido del humor tenían, los más creativos, cálidos, fieles y que mejor olían”.

Los resultados también revelaron que las mujeres experimentan orgasmos como resultado de otros factores como los ingresos de su pareja (¿What?) y la confianza que tienen ellos en sí mismos.

Pero el rasgo de personalidad más sexy que un hombre puede tener es el sentido del humor y lo curioso es que, según los autores, esa ‘gracia natural’ puede llegar a servirte para predecir la disposición de una mujer para tener relaciones sexuales y ser hasta un indicativo de la intensidad del coito.

Ejem… esto último quizás sea un poco pretencioso, ¿no crees? Sin embargo, si preguntas a la gente qué le atrae de alguien es bastante común escuchar: “que sea alto, moreno…” pero siempre gana por goleada eso de… “que sea divertido, quiero a alguien con sentido del humor”.

Por cierto, el estudio concluye que los tipos que atraen a las mujeres (y las llevan a la cama), poseen estas seis características clave, en el siguiente orden de prioridad:

Humor.

Atractivo.

Creatividad.

Calidez emocional.

Fidelidad.

Buen olor corporal.

En tu caso, ¿compartes las impresiones de este estudio? ¿Tus mejores orgasmos te los han dado hombres así?

Nota tomada de Yahoo.