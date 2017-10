Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 31, 2017 9:15 am

La diputada a la Asamblea Nacional y Secretaria General de Acción Democrática en el estado Delta Amacuro, Larissa González, reiteró que la tolda blanca no participará en las elecciones a alcaldes tal como lo anunció Henry Ramos Allup.

González indicó que AD no propondrá ningún aspirante a las cuatro alcaldías en el Delta porque se determinó en consenso que con el actual árbitro electoral no están dadas las condiciones. “Acatamos lo que anunció al país nuestro Secretario General Henry Ramos Allup, en cuanto a la decisión de no participar en las elecciones municipales convocadas por la Asamblea Nacional CConstituyente y el Consejo Nacional Electoral para diciembre de este año”.

Asimismo aseveró “como militantes disciplinados nos apegamos a lo resuelto por el Comité Ejecutivo Nacional, decisión que se tomó tras haber consultado a las directivas regionales y municipales del país al igual que a otras organizaciones políticas y la sociedad civil”. De la misma manera insistió que “el partido del pueblo decidió no participar ya que determinamos que no es viable en las actuales circunstancias, porque siguen en plena vigencia los criterios improvisados del Poder Electoral, eso sí vamos a continuar trabajando con el mismo entusiasmo y en pro de que en Unidad podamos construir una nueva nación con democracia plena”.

La parlamentaria Larissa González precisó que desde AD “agotaremos las instancias y la agenda nacional e internacional, eso sí, apegados a la Constitución y a las leyes sin atajos ni agenda oculta”.

Nota de prensa