Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 31, 2017 1:07 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, aseguró que es sumamente necesario hacerle entender a la comunidad internacional que este Consejo Nacional Electoral (CNE) no es de confiar y que los venezolanos no tienen confianza en él.

“De nada sirve tener un municipio hoy, si en meses vamos a tener presidenciales. Lo más importante hoy es hacerle entender al mundo que el CNE no es de confiar. Toda la comunidad internacional va a poner presión y hay que hacerles entender que este CNE no es de confiar, los venezolanos no tienen confianza en él”, dijo Borges en el programa Vladimir a la 1, transmitido por el canal de noticias Globovisión.

Del mismo modo aclaró que “si no se logra prender las alarmas ahora y hacer presión, cuando sean las elecciones presidenciales no vamos a poder tener unas elecciones libres y justas”.

Con vista a las elecciones presidenciales

Del mismo modo, el parlamentario reiteró que la posición de Primero Justicia es muy clara y que no se puede ir a unas elecciones municipales, porque de nada sirve tener un municipio hoy, si en meses vamos a tener unas elecciones presidenciales.

“No podemos ir a alecciones con un CNE. Si nosotros no nos trancamos hoy que somos mayoría clara no podemos pedir que se cree un sistema electoral distinto, en una próximas elecciones presidenciales y por ende tendremos un sistema más corrupto y fraudulento del que tenemos ahora, hay que pararse firme y no dejar que Maduro haga lo que le dé la gana”, aseguró el asambleísta.

También recalcó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha cometido fraude en las elecciones regionales y que no se puede seguir avalando dichas acciones.

“Las rectoras del CNE han prostituido el voto”

También criticó la función de las rectoras de dicho Porder Electoral, afirmando que son las culpables de “prostituir el voto en Venezuela” y aseveró que Venezuela necesita elecciones libres y sin presos políticos.

“Estas rectoras han prostituido el voto en Venezuela, necesitamos unas elecciones libres y sin presos políticos, no podemos dejar que se sigan subordinando alcaldes, gobernadores y hasta un presidente ante una constituyente fraudulenta”, exclamó Borges.

“Venezuela necesita una economía democrática”

En cuanto a la crisis política, económica y social que está viviendo Venezuela, el presidente de la AN declaró que Venezuela necesita democratizarse y una persona que desarrolle una economía democrática.

“Venezuela lo que necesita es una persona que venga a desarrollar una economía y una política democrática. Venezuela lo que necesita es democratizarse, porque ya nada es de Venezuela, ahora todo es de los enchufados”, aseguró.

Además, criticó que el Gobierno nacional haya “preferido pagar los bonos y mientras tanto aquí no se pueda comprar comida para el país” y ese es el resultado de que la producción petrolera decayera.

“El gobierno destruyó la producción y es incapaz de refinanciar la deuda, es decir cambiar el modelo económico“, destacó.