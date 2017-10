Publicado en: Política, Titulares

Oct 31, 2017 4:37 pm

La gobernadora del estado Táchira Laidy Gómez, quien ha venido cumpliendo una agenda en la ciudad de Caracas en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta su entidad, señaló que aunque ha tenido que tomar decisiones controversiales éstas han sido sensatas y sinceras e indicó “no estoy buscando popularidad sino luchar por el pueblo que me eligió”.

Reiteró la primera autoridad regional en una entrevista que se le realizó en el canal nacional Venevisión, que en el Táchira hay un sentir popular que le ha demostrado apoyo a pesar de la decisión política de presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Señaló que de ser necesario lo volvería a hacer pues los liderazgos se deben al pueblo, “yo asumí con valentía esta posición y durante mi juramentación me acompañó un pueblo que me hizo entender que hice lo correcto en ese momento. No es fácil pero si vuelvo a nacer me vuelvo a entregar al Táchira” agregó.

Al respecto de su presencia en el Consejo Federal de Gobierno este lunes, manifestó que ésta se debió meramente a la necesidad de solicitar recursos y exigir que le devuelvan todas sus competencias. Precisó que en el momento específico en el cual se le anunció que al Táchira le fueron aprobados 82 mil millones de bolívares, de los cuales 32 mil millones eran para la Gobernación, respondió que era poco — ahí mismo se me indicó que eran recursos que podían aumentar con la presentación de proyectos—añadió.

“Estoy en la búsqueda de soluciones, ya hay un sector que me ofreció asfalto para reparar algunos espacios viales tachirenses. Debo evaluar todas las probabilidades. Presenté dos proyectos de inversión inmediata que serán para el área de Radioterapia del Hospital Central de San Cristóbal y un proyecto para la atención de pasivos laborales que superan los 75 mil millones de bolívares” precisó la Gobernadora del Táchira.

Sobre los 75 mil millones que requiere La Gobernación, dijo le fueron aprobados para esta quincena 16 mil 800 millones y se le solicitó el proyecto para el pago de los aguinaldos de todos los funcionarios públicos del ejecutivo regional, incluyendo a Politáchira, “ésta que sigue siendo de mi responsabilidad administrativa a pesar de ser una institución intervenida”.

“No voy a dejar de pelear porque se me reconozca lo que por Ley me corresponde y en ese orden, ir a las instituciones del Gobierno Nacional a introducir proyectos es algo que debo hacer. Eso además de conseguir las alianzas con los sectores privados que creen en este país” puntualizó la Mandataria tachirense.

Sobre la posición en las filas de Acción democrática, Gómez mencionó “soy adeca, nací y me formé adeca y así moriré. Mi filiación partidista está intacta, soy la Gobernadora postulada por AD ante el Táchira. Asimismo tengo la obligación de defender el apoyo que las organizaciones civiles y políticas del Táchira y bajo esa premisa he pedido a mi partido que evalúe esa posición. Seguiré siendo como hasta ahora una fiel militante de AD”.

Ante la realización de elecciones municipales en los próximos meses señaló que dentro de la realidad del Táchira existen liderazgos municipales de algunas organizaciones políticas que han manifestado deseo de ir a esa contienda electoral.

“Esos liderazgos tienen la aspiración de contar y defender los votos de los tachirenses para ocupar los espacios locales y en ese orden de ideas, no podría yo ser mezquina en decir que los votos del Táchira no sirven cuando el 15 de Octubre pasado pudimos vencer todos los obstáculos y estamos seguros que volverlo a hacer”.

Por último, manifestó su deseo de no seguir con la controversia que afecta a la oposición venezolana. “Yo espero que no sigamos entrampados en esta diatriba favorable al Gobierno Nacional. No podemos abandonar la aspiración de cambiar el modelo político y económico venezolano que nos tiene sumidos en una profunda crisis, pues eso ha sido por lo que tanto hemos luchado durante estos años”.

