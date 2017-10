Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 31, 2017 12:39 pm

El alcalde encargado del municipio El Hatillo, Reinaldo Díaz, reiteró el mensaje de los alcaldes y dirigentes de Voluntad Popular de poner su cargo a la orden para asumir la lucha que termine con la salida de Nicolás Maduro del poder, por lo que no participará en las elecciones municipales convocadas por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Acompañado de los concejales Alfredo Jimeno y Luis Somaza, trabajadores de la alcaldía y activistas de la tolda naranja, informó que acudirá al Parlamento Nacional para exigirle a los diputados a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que trabaje para los venezolanos y no sea sostén de la dictadura de Nicolás Maduro.

“Este 15 de octubre se comprobó que el sistema electoral no es el mismo del 2015 y se llevó a cabo el fraude más grande de la historia de Venezuela. Quien ganó ese proceso tuvo que humillarse, y el que no se humilló, lo destituyeron. Tenemos el compromiso de romper con el triángulo maligno electoral en el que estamos inmersos, pero con mucha fortaleza y firmeza ante nuestras convicciones y principios. Tenemos que hacerlo luchando desde las calles y asumirlo como el compromiso histórico de rescatar nuestro país. Los venezolanos nos merecemos una nación democrática y en Voluntad Popular no estamos dispuestos a humillarnos ni a participar en un fraude”

Díaz insistió en que se debe avanzar en el desconocimiento del fraude constituyente, tal y como lo exigieron los más de 7 millones de venezolanos que votaron en el plebiscito del pasado 16 de julio. “¿Qué es lo que está pasando, diputados? Tenemos la manera. Hoy el país se está muriendo de hambre y de mengua, no hay políticas claras a nivel social y la ANC no le está dando respuestas a los venezolanos. Tenemos que socavar el liderazgo de la mano con el pueblo”.

Asimismo, criticó la subordinación de cuatro de los gobernadores que resultaron electos el pasado 15 de octubre y advirtió que solicitarán a la comunidad internacional que le extienda las sanciones impuestas contra miembros de la dictadura a opositores que convaliden la ANC. “Un líder que se humilla es la representación de un pueblo que se humilla también. Un líder que se arrodilla ante la dictadura es una representación de un pueblo que tiene que bajar la cabeza. ¿Dónde están los valores y convicciones?”, cuestionó.

Invitó a los partidos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática a definir una estrategia clara y acabar con la simulación de lucha que tanto daño le ha hecho a la oposición venezolana. “Debemos rechazar a todo aquel que dice que va a luchar por ti, pero luego se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente. Son una burla a la gente. ¿Cómo es eso que decimos que no vamos y por otro lado buscamos una tarjeta para lanzar a los liderazgos de los partidos?. Aquel que se lance por VP, debe ser expulsado de la organización. Si tú trabajas para convalidar la ANC, eres parte de la dictadura”.

Finalmente aseguró que continuará acompañando al pueblo hatillano, no como alcalde encargado sino como vecino. “A nuestros ciudadanos les decimos que cuentan con un partido que no se entregará y que está haciendo cambios internos para enfrentar a la dictadura. Vamos a luchar en cada uno de los espacios por hacer lo correcto. Venezuela necesita líderes que no se humillen, y eso de humillarnos no va con Voluntad Popular”.

Nota de prensa