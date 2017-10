Publicado en: Actualidad, Nacionales

Oct 31, 2017 5:38 pm

El partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) no ha definido si participará en las elecciones municipales, informó el presidente de la organización, Enrique Márquez.

LaPatilla.com

Durante un pronunciamiento en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), el también diputado sostuvo que la decisión está siendo discutida en el seno de la tolda azul.

“Estamos evaluando no solo las condiciones electorales si no también estamos interactuando con el resto de los factores de la Unidad. Un Nuevo Tiempo no ha tomado una decisión definitiva y en las próximas horas tenemos que tomarla”, dijo.

El representante de UNT acudió este martes al Poder Electoral para exigir condiciones y garantías de cara a los próximos comicios. Señaló que conversaron sobre la reubicación de electores, quienes en el evento electoral pasado fueron reubicados y UNT considera que deben ser devueltos a sus centros originales para facilitar el proceso.

“Hemos recibido el compromiso de trámite de nuestra solicitud para que en las próximas hora se dé respuesta concreta a estas exigencias”, sumó.

Por otra parte, reveló que la suspensión de la inhabilitación política sobre Manuel Rosales el partido la conocía desde hace tiempo pero no se había conocido. “La forma en cómo se anunció y el momento deja ver que busca divisiones dentro de la oposición pues se hace dentro de las postulaciones”, finalizó.