Nov 1, 2017

Aunque no lo creas, las palabras tienen un gran impacto en tu vida y cuando se habla de relaciones sentimentales, aún más. Por esa razón, es importante que pongas cuidado al tipo de lenguaje que utilizas con tu pareja así como a las expresiones orales. Para facilitarte esa tarea, te daremos a conocer las frases que él quiere escuchar de tu parte. ¡Pon mucha atención!

¿Me ayudas, por favor?

A los hombres les encanta sentirse útiles y y les gusta creer que ellos son capaces de realizar determinadas tareas. Por esa razón, si a ti se te dificulta hacer algo, no dudes en pedir su ayuda, seguramente estará dispuesto a realizarlo. Tampoco abuses de la situación pidiéndole que haga todo lo que pasa por tu cabeza.

Tienes razón

Si la tiene, díselo. El hecho de que tú tengas una opinión distinta a la suya no significa que no puedas reconocer tus errores y darte cuenta de que él tenía la razón. Debes bajar un poco tu ego y apreciar cuando él tiene una perspectiva o idea acertada aunque no concuerde con lo que tú piensas.

Aquella mujer te miró

Aunque no sea algo agradable para ti, él se sentirá halagado. Eso sí, debes tener cuidado al expresar eso; de preferencia hazlo cuando notes que no se ha sentido bien últimamente, eso le subirá el ánimo. De lo contrario, si es un hombre muy egocéntrico, es mejor que no se lo digas.

Qué guapo eres

A los hombres también les gusta que los alaben y qué mejor que lo haga que su pareja. Por esa razón, si lo encuentras atractivo, díselo. Tampoco te excedas haciéndoselo saber cada cinco minutos pero puedes expresarlo en determinadas ocasiones; eso lo hará sentir bien. Puedes referirte a su aroma, su atuendo, su nuevo corte de cabello, cualquier cosa que destaque su atractivo.

Cocinas riquísimo

Claro, si es que es verdad, tampoco se trata de mentir. Si hace platillos exquisitos, lo mejor que puedes es reconocer el buen sazón que tiene haciéndoselo saber. (Quizá se anime más a entrar a la cocina y te consienta con más frecuencia).

Me agrada tu presencia

Una cosa es que te guste su apariencia física y otra muy distinta a que pases lindos momentos junto a él (lo cual se supone que debe ser, debido a que es tu pareja). Así que no dudes en expresarle cuánto te agrada su presencia y lo bien que te sientes a su lado sin importar el momento ni la situación.

Me gusta



Si hacen algún plan en el que ambos están involucrados, es importante que le hagas saber que te agradan sus ideas (en dado caso de que así sea). El hecho de que exista ese tipo de comunicación, hará que la relación sea más armoniosa y sana. Por esa esa razón, no debes frenarte en acertar gustosa cuando cree un plan para el fin de semana o las próximas vacaciones.

Ahora ya lo sabes, hacer sentir bien a tu pareja por medio de las palabras, es sencillo. Sólo necesitas hacerlo de la manera adecuada y en el momento justo.

Nota tomada de Soy Carmín.