Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 1, 2017 4:24 pm

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, precisó que el foco de la nueva Unidad nacional debe ser la convocatoria de unas elecciones libres y la apertura de un canal humanitario para Venezuela. Asimismo, alagó al legítimo gobernador del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, por su decisión de no subordinarse ante el fraude constituyente.

Nota de prensa

“Estoy en un pueblo digno que no se arrodilla ante la dictadura. En la Unidad debemos acompañar a este pueblo, luchar por tener elecciones libres y con condiciones que permitan la participación. Tenemos que sacar a Nicolás Maduro de la presidencia y exigir la apertura de un canal humanitario que permita el ingreso de alimentos y medicinas a nuestro país”.

Insistió que la nueva alianza democrática debe plantear una verdadera ayuda social para aliviar la crisis venezolana. “No podemos tener a un pueblo comiendo de la basura, eso no puede seguir pasando, por eso exigimos que permitan el ingreso de esos alimentos y medicinas que están afuera paralizados”.

En relación a las elecciones regionales, Guevara expresó que “jamás pensamos que iban a atreverse a cantar la trampa de una forma tan descarada. Sabemos que este Consejo Nacional Electoral está podrido, pero lo hicimos asumiendo que estábamos en la misma condición que el año 2015. El poder no tiene que ver con los recursos, el verdadero poder viene de la legitimidad del pueblo. La ANC es delincuente porque está cometiendo un delito y no tiene el reconocimiento de un pueblo. ¿De qué vale ser gobernador si no representas al pueblo? Juan Pablo Guanipa y el Zulia cambiaron la historia de Venezuela, no se imaginan el drama histórico en el que estuviésemos en este momento, sino hubiésemos tenido esa muestra de dignidad”.

El coordinador nacional de la tolda naranja reiteró que la lucha no es por migajas sino por un bien mayor que significa el cambio en el país. “Vamos a tener una nueva unidad y una nueva Venezuela”, puntualizó