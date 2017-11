Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 1, 2017 8:09 pm

A juicio de Pastora Medina, miembro del Movimiento Ecológico, las próximas elecciones de alcaldes son una jugada desesperada del régimen venezolano y la oposición debe enfocarse en construir una nueva estructura para un cambio de gobierno.

LaPatilla.com

“Estas elecciones solo demuestra los niveles de desesperación de este régimen para sobrevivir, y cada día que pasa el país está peor, con un gobierno que no tiene respuestas para nada”, sostuvo.

“Necesitamos en estos momentos focalizarnos en la salida de este gobierno de Nicolás Maduro, y recuperar los espacios porque hay pruebas de que se ganaron espacios, como el caso de Andrés Velásquez”, dijo medina.

Considera que no se debe abandonar la lucha y como partidos se debe apoyar esa lucha. “¿Pero no acudir a estas elecciones no es una forma de ponerle en bandeja de plata las alcaldías al oficialismo?”, cuestionó.

“De todas maneras se las van a robar”, sentenció Medina, agregando que si los alcaldes electos no se subordinan a la constituyente cubana “de todas maneras te van a sacar de las alcaldías”, por lo que considera que es una farsa prestarse para el “juego perverso del gobierno”.