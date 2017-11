Publicado en: Actualidad, Internacionales

Nov 1, 2017 11:23 am



El embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Rafael Ramírez se pronunció este miércoles 1 de noviembre durante el debate sobre la resolución en contra del bloqueo de los EEUU contra Cuba donde aseguró que el Movimiento de los Países No Alineados (MNOAL) rechazaron la posición de país norteaméricano.

(LaPatilla.com)

Según Ramírez, la posición de los países miembros del Movimiento de los Países No Alineados representa una unanimidad dentro de la OEA y consideró apegados a los acuerdos de no injerencia entre los Estados el bloqueo de los EEUU contra Cuba no sólo es ilegal y violatoria sino que es un acto criminal de una potencia contra un Estado.

En este sentido, Rafael Ramírez enfatizó que Cuba cuenta con el Estado venezolano y el pueblo de Venezuela. En palabras del diplomático, las sanciones contra Venezuela y el bloqueo contra Cuba son consecuencias de la lealtad a Chávez y Fidel.