Publicado en: Opinión

Nov 1, 2017 12:35 pm

El secretario general de AD a manera de justificación, para muchos entendido como exculpación preconcebida ; como si nunca hubiese roto un plato , al referirse a la no pertinente juramentación de los gobernadores militantes de su partido por ante ANC, tenida por “espuria” por todo el conglomerado opositor , incluyendo a los cuatros gobernadores obediente al mandato de la presidenta del cuerpo constituyente, por estos legalizado , revelo que en lo personal: “ les dije que me parecía que no deberían ir ; ellos ( Lady Gómez. Alfredo Díaz, Antonio Barreto Sira y Ramón Guevara) insistieron en comparecer por el mandato de sus electores y que se exponían a las sanciones” “creo que cayeron en una emboscada, también comprendo su proceder porque si no era imposible asumir”.

Sin que se tenga como propósito establecer razones que puedan eximir de culpa a quien tiene por concebido el hecho de la juramentación como una emboscada; sin prejuzgar la convicción que indujo a la conclusión de no haber habido espontaneidad en la obediencia de acatamiento a la comparecencia; duda no cabe , que el hecho de que los cuatro mandatarios electos, obedecieran la imposición de comparecencia ordenada por el presidente de la República Nicolás Maduro , a vez por la presidenta del ANC Delcy Rodríguez para sus legitimaciones; entelequia tenida por “Espuria”; tal acontecimiento que hubo de provocar sorpresa , por incongruencia de mando, tuvo con anterioridad suficiente consenso de aceptación institucional expresado a viva voz por el vicepresidente del partido Acción Democrática , quien llegó a decir en forma categórica, que: “ Ir a la ANC y juramentarse no significa legitimarse”; es decir, sin querer queriendo, se acusan unos a los otros , y se le indilga a los que se han dado de por si en llamarse los “Cuatro Grandes” de los que integran la MUD el de secuestrar la unidad, eludiéndose explicación, sobre las razones que los conllevaron a participar en el proceso electoral de octubre con aceptación de las irregularidades auspiciadas por el CNE , convocado sin reglamentación de pertinencia por una ANC, cuya legitimidad ha sido y es cuestionada por la dirección opositora nacional, como también por organismos internacionales; que denota inacción de combatividad envuelta en dimes y diretes que causan reacción en el conglomerado opositor ; lo que por fuerza de conciencia ciudadana exige una fase de debate de sincera corrección moral, que le permita al pueblo tener un “INSTITUCIÓN DIRECCIONAL ”, fuerte y combativa que impida destruir la posibilidad de adhesión de todos los sectores activos de nuestra vida nacional: que posea como bandera el BIEN COMUN, así como la urgente concienciación de una política con basamentos éticos, contraria a empecinarse en privilegiar posiciones personales o caprichos de grupos minoritarios ; no querer entenderlo: imposibilita el cambio por vía constitucional del rechazado gobierno autoritario de Nicolás Maduro, abriéndole camino a la perpetuación indeseable de su mandato, cual goza de repudio colectivo; que fuerza a un cambio inmediato de los que han conducido de manera perniciosa, sectaria , excluyente, los destinos de la oposición .

Negarse a impedir la búsqueda de una política, que nos propicie los medios para lograr la posibilidad de adhesión de los que quieren el alcance del bien común, sobre un basamento de lucha unitaria que permita el despertar de las esperanzas que tiene el pueblo venezolano , hoy sumido al estupor, por falta de protección; por la disminución de sus facultades físicas; por la situación de mengua que le es habitual; por falta de recursos para su alimentación; por el reiterado e impune despilfarro administrativo de sus recursos; por el enriquecimiento ilícito que llenan los bolsillos de los que manejan la cosa pública; como impedirle al pueblo opositor reclamarle a los que abusando de la confianza depositada se han atribuido su conducción, integrándose en una llamada “Mesa de la Unidad” , en la que sus miembros una vez actúan como cuatro grupos minoritarios fusionados en esta, cuando le conviene ; y otras, en las que actuando como alianza de partidos exhiben una situación de crisis en la que sus integrantes se arrojan la culpa de sus desaciertos políticos, sin que el pueblo elector tenga justificación de tan incomprensibles y temerarios desacierto, evidencia incompatibilidad con la querencia de una ciudadanía ausente de explicación, que la ilustre sobre los desaguisados de tener como secretos los frustrados acuerdos de diálogos en dominica; el abandono sin causa del referendo revocatorio de mandato presidencial emprendido con valentía y entusiasmo que hubiere sido el incentivo fundamental para el necesario cambio de gobierno; así, el por qué la concurrencia a una elección regional impuesta por una ANC, con repudio universal , de por sí , constituye un desaguisado perverso que anuncia malos presagios.

El 15 de octubre , no puede interpretarse como una derrota; pero si como una enseñanza para la corrección de múltiples desaciertos que deben llevarnos a imponer una nueva estructura de dirección, que no sea cenáculo cerrado, para una extemporánea discusión sobre candidatura presidencial; que nos sumerja en un achaque de culpa: unas a Leopoldo López; otras a Manuel Rosales, Antonio Ledesma o a cualquier otro apreciado venezolano; esta fecha tiene sentido y vigencia, la cual no es otro, que con mérito singular nos induce a encauzar a la mayoría angustiada y sufrida que busca la unidad del pueblo , para realizar la República; y llama a despojarnos de los colores partidistas para vestir los colores unitarios del sufrido conglomerado nacional.

La conformación del Frente de Integración Nacional es más que un imperativo que nos compromete a todos, para impedir que las leyes marciales del actual régimen fascista, poseedor de todos los poderes, militares, políticos y administrativos; y su “ Cuadrunvirato” de imposición autoritaria de gobierno a través de una ANC, mampara no depositaria del poder originario, la imponga con obediencia de los que han denunciado su inconstitucionalidad.

Abogado, político, presidente de URD.