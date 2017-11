Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 1, 2017 10:10 am

Simón Calzadilla, diputado a la Asamblea Nacional, AN, y secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, opina que no hay condiciones a lo interno de la unidad para obtener éxito en el próximo proceso electoral y que por tal motivo no se presentarán a esta elección, reseñó Unión Radio.

“No había forma ni manera de evitar que en cada municipio tuviésemos cuatro y cinco candidatos, pues no había manera de obtener consensos discutidos porque estamos presentando una profunda crisis dentro de la unidad, producto de problemas y desviaciones no resueltas y que salieron a la luz de las elecciones regionales”, manifestó el dirigente en La Entrevista con Vladimir Villegas.

Señaló Calzadilla que debe haber una voluntad política de resolver el tema de la unidad, pues sin eso no va a haber un cambio en el país. “Debemos corregir los errores que se cometieron en las regionales y elaborar una propuesta política económica y social que aplicaría un gobierno de unidad para construir una Venezuela de progreso”, resaltó.

“Estamos proponiendo que nosotros adelantemos de una vez la definición política, económica y social para llevar adelante un proceso electoral presidencial con éxito y evitar que el gobierno nos vuelva a entrampar en un proceso precipitado, adelantado”, enfatizó el parlamentario.