Publicado en: Actualidad, Política

Nov 1, 2017 12:22 pm

El concejal y coordinador municipal de Voluntad Popular Los Salias, Tirso Flores, aseguró que no se arrodillará jamás ante una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta ni a cualquier institución creada por la dictadura, con la simple función de oprimir y humillar a todos los venezolanos que luchamos por un cambio político y social en Venezuela.

Nota de Prensa

“Durante muchos años me he preparado para ser Alcalde del municipio Los Salias, hoy tengo la madurez y la experiencia para hacerlo bien y de forma transparente, he visto en mi carrera política gestiones buenas, malas y otras peores”

El edil saliense aseguró que sueña con un municipio seguro, limpio y sin huecos, pero por encima de sus aspiraciones políticas esta Venezuela y aunque siente el respaldo en la calle de una amplia mayoría y coloca en una gran probabilidad de ganar unas elecciones no se prestará para convalidad a una dictadura represiva y hambreadora como la que vivimos actualmente los venezolanos.

“Respeto mis valores y mis principios, pero tengo un respeto mucho mayor por nuestros vecinos, por nuestros guerreros que dieron sangre, sudor y lágrimas; unos pagaron con su vida como Diego Arellano esta gesta independentista, por estas razones jamás tendría la cara para juramentarme ante este fraude constituyente”.

Flores aseguró que es tiempo de hombres de acero, no es tiempo de ambiciones disfrazadas, debemos recuperar la democracia de Venezuela, debemos encontrar la libertad de nuestro país y la libertad de los presos políticos.

“Jamás podría por ambición personal pararme en la Asamblea Nacional Constituyente, avalando al régimen en ningún tipo de acto; en nuestro país y nuestro municipio hay gente que come basura, que no consigue medicamentos y que el salario no le alcanza, en nuestra comunidad hay presos políticos, heridos y vecinos que fueron asesinados por la dictadura, por tanto nuestra prioridad de lucha es la de cambiar el sistema y salir de la dictadura”.?

Flores recordó que participamos en unas elecciones regionales creyendo que podríamos aplicar la estrategia del 2015 y ganar, pero la dictadura horas antes de la elección modificó su trampa, ataques en las colas y a testigos con violencia, inconsistencia numérica en votos, robo abierto en resultados, reubicaciones de centro de votación, y por último al que gane después de todo lo anterior la humillación de reconocer y juramentarse ante la constituyente, estos elementos son nuevos no lo sabíamos en las regionales pero ya lo sabemos por eso jamás me prestare para presentarme a reconocer ese fraude en la ANC. Tengo fe de que Venezuela va a cambiar y estaré como siempre donde mi comunidad me diga.

“Esta postura no significa un llamado a la abstención, en Los Salias no hay posibilidad que gane un chavista, donde trabajaremos para impedir esa probabilidad”.

Para concluir Flores aseguró que seguirá en primera fila luchando en todos los terrenos sin esconderme, dando la cara como siempre en la calle a pesar de los riesgos. Fuerza y fe Los Salias. Seguimos en la lucha. ¡Qué viva el bravo pueblo de Los Salias Municipio de temple y honor!??