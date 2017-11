Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 1, 2017 5:39 pm

Un Nuevo Tiempo se pronunció este miércoles sobre su participación en las elecciones de alcaldes para diciembre, sin embargo no especificó las jurisdicciones que aspirará.

LaPatilla.com

“Poniendo a la disposición de los vecinos nuestra tarjeta y colores partidistas, postularemos candidatos únicamente en aquellos espacios que debemos preservar, para respaldar a nuestros alcaldes electos y en aquellos que los vecinos han decidido competir para recuperarlos”, indicó a través de una nota de prensa.

En el texto lamenta que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no se haya reunido para tomar una decisión conjunta.

A continuación el texto íntegro:

El país vive una grave coyuntura política, económica y social que amerita de su dirigencia un accionar firme y responsable para enfrentarla con eficiencia. Así mismo, debemos decir que luchar por los caminos democráticos y constitucionales contra un régimen que no lo es, no solo es difícil, sino que representa un acto de rebeldía. Pero eso no es suficiente, es menester también la unidad, una unidad que abarque a todos los sectores de la sociedad y que vaya más allá de los partidos políticos en sí mismos, en el entendido de que para poder salir de esta crisis, todos somos no solamente necesarios, sino imprescindibles.

Desde su fundación, Un Nuevo Tiempo ha estado al servicio de los ciudadanos, y esta oportunidad no puede ser la excepción. Son muchos los espacios conquistados a través de procesos difíciles, en los cuales la participación ciudadana ha sido esencial. Es por ello, que en este momento del país, luego de consultas populares en cada rincón de Venezuela, hemos decidido ponernos a la orden de la sociedad civil.

En tal sentido, poniendo a la disposición de los vecinos nuestra tarjeta y colores partidistas, postularemos candidatos únicamente en aquellos espacios que debemos preservar, para respaldar a nuestros alcaldes electos y en aquellos que los vecinos han decidido competir para recuperarlos. Si bien esa no es la totalidad de los espacios, sino tan solo un porcentaje del total de los municipios del país, es esa la decisión ciudadana que respaldaremos. No dejaremos sola a la colectividad que se niega entregar sus municipios a las garras oficialistas, de las que sólo ha salido destrucción de la calidad de vida, no condenaremos al país a convivir con los responsables de sus principales problemas. Facilitaremos pues a esos sectores de la sociedad la posibilidad de evitar que su cotidianidad, sus viviendas, su seguridad ciudadana, sus servicios públicos, entre otros, se vea afectada por regalarle al régimen en bandeja de plata estos lugares que fueron recuperados por sus habitantes.

Ya en el pasado, tuvimos una terrible experiencia, cuando en el 2005 regalamos el espacio de la Asamblea Nacional y aún estamos sufriendo las nefastas consecuencias que ello trajo. Somos conscientes de que no queremos tener un país donde el pueblo deba abstenerse de opinar, muy por el contrario, luchamos por una Venezuela donde la opinión ciudadana, pueda expresarse y valga realmente, donde no se persiga a nadie por opinar, donde no existan presos de conciencia y donde no se chantajee al pueblo por hambre. Ese país por el que luchamos no lo lograremos solos.

Desde Un Nuevo Tiempo hemos asumido todos los espacios de lucha necesarios, hemos marchado, hemos estado en las calles, hemos arriesgado la vida y la libertad. Protestamos en las calles, hemos estado junto al pueblo porque somos pueblo. Ahora, de nuevo nos ponemos del lado del pueblo, no los dejaremos a su suerte o “a la buena de Dios”.

Desde esta posición, avanzamos en la lucha hacia la consecución de las garantías electorales necesarias para lograr en el país un definitivo e imprescindible cambio político en Venezuela. Lamentamos que las ventanas de participación no hayan sido facilitadas por el CNE a los electores para que pudieran constituirse como grupos postulantes, lamentamos que el ejercicio del voto tanto activo como pasivo, en nuestra Venezuela sea cada vez más difícil y que ejercer uno de nuestros principales derechos políticos se convierta en una odisea que en distintos ámbitos arriesga los más elementales Derechos Humanos como el trabajo o la alimentación entre otros. Es por ello que hoy más que nunca el pais nos necesita comprometidos con la gente y convertidos en verdadero instrumento de cambio político. En eso convertimos hoy a Un Nuevo Tiempo: en un instrumento ciudadano de cambio.

Lamentamos también, que la Mesa de la Unidad Democrática no se haya reunido para alcanzar una posición consensuada a este respecto y que cada partido político haya tomado sus decisiones particulares al respecto, sin embargo, ratificamos nuestro compromiso con la unidad y de nuevo, como lo hicimos en el pasado, nos ofrecemos para reconstruirla y relanzarla.

Los pueblos solo fracasan cuando dejan de luchar por su presente y su futuro. No perdamos la esperanza, que son los sueños de los que no están dormidos.

Estamos pues, a la disposición de la Venezuela democrática.