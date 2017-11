Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 1, 2017 7:11 am

Con el fin de luchar por alcanzar condiciones electorales justas , Un Nuevo Tiempo presentó al Consejo Nacional Electoral una serie de peticiones para que garanticen la transparencia de los procesos electorales tanto municipales como presidencial y dejó claro que no se trata de abstenerse o no, sino de participar con reglas claras.

Así lo señaló el presidente Ejecutivo del partido UNT, el diputado Enrique Márquez, luego de sostener una reunión con la presidente del CNE Tibisay Lucena, a quien le planteó que la la participación política es fundamental. “Por eso hemos venido a conversar con la presidenta del CNE Tibisay Lucena, a quien le hemos expresado nuestra profunda preocupación por la necesidad de establecer garantías y condiciones que mejoren la participación electoral para los futuros comicios municipales, pero también los comicios presidenciales y desde ya hay que empezar a luchar y preparar ese camino de participación”.

Destacó que entre los planteamientos expresados considera fundamental la ubicación original de los centros de votación que fueron trasladados en las elecciones regionales del pasado 15 de octubre, en función de facilitar la participación y que no se repitan las reubicaciones de los centros de votación a última hora.

“Hablamos de la necesidad de que el CNE garantice la incorporación y permanencia, no solo de los miembros de mesa en cada uno de los centros de votación, sino también los testigos. Una de las denuncias más reiteradas del último proceso electoral ha sido la imposibilidad de que los miembros de mesa y testigos se mantenga en los centros de votación. También tratamos el tema de la ubicación alrededor de los centros de votación de los puntos rojos. Los relativo al voto asistido, incluir en el cronograma electoral el proceso de sustitución de candidatos, la utilización de la tinta indeleble, así como el papel del Plan República”.

Por último, manifestó que la Dirección Nacional de su partido está evaluando su participación en los comicios municipales. “Estamos evaluando no solo las condiciones electorales, e interactuando con el resto de los factores de la unidad. Todavía no hemos tomado una decisión definitiva, que daremos a conocer en las próximas horas. Nosotros no creemos que un pueblo pueda abstenerse de opinar, pero tenemos que luchar por las condiciones necesarias para que esta participación sea efectiva”.

Nota de prensa