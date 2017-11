Publicado en: Actualidad, Regionales

Nov 2, 2017 7:55 am

“Somos la última frontera, Valencia no se entrega, Valencia Unida defiende su futuro, se trata de una elección entre modelos, es una batalla entre el absolutismo y los hombres y mujeres libres, es una elección para defender nuestra ciudad que es nuestro pequeño país”, declaró el alcalde Miguel Cocchiola este miércoles 01 de noviembre desde la escuela Francisco Espejo, en Miguel Peña, donde formalizó su candidatura a la reelección.

El alcalde junto a su familia fue acompañado por cientos de vecinos que lo respaldaron con consigas como Valencia Unida. El mandatario refirió que esta será una decisión de los independientes, de los ciudadanos, de los militantes que han abrazado una causa en determinada organización sea de izquierda o de derecha.

“Es a ustedes valencianos a quienes me dirijo, a aquellos que naciendo en otras tierras, en otros países, han sido acogidos por esta maravillosa y hermosa ciudad que es nuestro hogar. Es a los valencianos que a diario atendemos en nuestros ambulatorios, en nuestros mercados vecinales, en nuestros preescolares que son modelo en Venezuela, en nuestras carnicerías municipales, en nuestros registros civiles, para quienes trabajamos a diario con nuestras cuadrillas de barrido, electricidad, drenajes y asfaltado y muchos programas sociales exitosos a quienes me dirijo, no a quienes un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra, nuestro destino está en nuestras manos”, definió el alcalde de Valencia.

“Detuvimos la destrucción de la ciudad y comenzamos su reconstrucción en plena crisis, cuando Valencia pasó de manejar 200 millones de dólares anuales a 4 millones anuales, ahora el riesgo que nuestra ciudad retroceda es real. Estos duros años de crisis han descompuesto nuestra sociedad, pero también se han realzado valores como la solidaridad, la creatividad, el emprendimiento y la disciplina, por nombrar algunos, no podemos ser indiferentes frente a nuestra realidad, y todo aquel que les diga que existe una fórmula mágica les está mintiendo, solo juntos podemos lograr nuestros sueños. VALENCIA UNIDA DEBE DEFENDER SU FUTURO”.