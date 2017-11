Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 2, 2017

Hoy quiero hablarles a mis vecinos, a esos que tras 15 años trabajando a su lado y por su bienestar, saben muy bien quién soy yo.

Hoy en nuestro país algunos se plantean el dilema de convivir con la dictadura o luchar contra ella. Para mí ese dilema no existe, pues mi único camino es y será siempre luchar contra la dictadura hasta alcanzar la democracia, a pesar de los riesgos asociados.

El pasado 15 de octubre la dictadura cometió el mayor fraude electoral de nuestra historia. Y esto no lo decimos de manera irresponsable, no lo decimos como una denuncia más; tenemos las pruebas en la mano y el testimonio de quienes vimos los atropellos electorales no solamente en el estado Miranda sino a nivel nacional.

Todo esto ha dejado en evidencia dos hechos: el primero es que con este sistema electoral es imposible que el pueblo exprese su voluntad fiel y libremente; y segundo, que aún y cuando se logren vencer todas las trabas y todas las trampas en algunos lugares, esa voluntad de nuestro pueblo será irrespetada por la fraudulenta asamblea nacional constituyente, que exigirá que quien gane se humille ante ella y con ello se convalide el sistema opresivo.

Por eso quiero decirle a los chacaoenses que miente quien se vende como defensor del municipio participando en unas elecciones que a todas luces serán fraudulentas, pues esa no es una lucha verdadera, porque, independientemente de que obtenga una victoria electoral, va a verse obligado a arrodillarse ante la fraudulenta asamblea nacional constituyente, algo que humillaría a todos los chacaoenses que desde 1998 luchamos por la libertad y por la democracia. Quien esté dispuesto a hacer algo así, a todas luces no es un opositor a la dictadura, sino alguien vencido por el miedo, por decir lo menos.

Por todo esto, he decidido, junto a mi partido Voluntad Popular, no participar en las próximas elecciones municipales, para asumir con toda la fuerza y la determinación la defensa de Chacao y de Venezuela a través de la lucha por conseguir condiciones y garantías que permitan reabrir de nuevo la ruta electoral en nuestro país, y con ello tener una oportunidad verdadera de cambio, porque nunca tendremos el municipio que soñamos y que nos merecemos si no derrotamos a la dictadura.

Mi lucha no es por un cargo en dictadura. Mi lucha es para que los chacaoenses podamos de nuevo, sin chantajes ni humillaciones dictatoriales, sin perder la dignidad ni el orgullo, escoger libremente a nuestras autoridades y construir de una vez por todas La Mejor Venezuela.

Para eso y desde ya, exigimos y nos movilizamos con acciones claras:

1. Es fundamental que nuestra AN legítima nombre un NUEVO CNE, para poder volver a tener elecciones libres. No podemos seguir hablando de fraude, cuando con 112 diputados podemos iniciar el cambio.

2. El que se juramente frente a la ANC ya no se opone a la dictadura, es parte de ella, así que exigimos a los organismos internacionales les extiendan las mismas sanciones que se les ha aplicado a la dictadura.

3. Hay que conformar de inmediato una NUEVA unidad, de principios y valores claros. Siempre con la firme convicción de salir de Nicolás Maduro y que no siga legitimando al régimen.

4. Debemos rechazar a todo aquel que dice que va a luchar por ti, pero siga el juego de una farsa electoral y luego se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente. Son una burla al mandato de la mayoría democrática.

¡Fuerza y Fe!

