Nov 2, 2017

El dirigente político Armando Amengual llamó a construir una nueva Unidad en Venezuela que abarque no solo a los partidos de oposición sino además a los gremios y la gente, en función de elaborar una agenda social a través de la cual se acompañe a todos los carabobeños y venezolanos que enfrentan hoy la grave crisis del país debido a las políticas económicas y sociales del gobierno de Nicolás Maduro.

Nota de prensa



En rueda de prensa ofrecida la mañana de este jueves, Armando Amengual, quien es secretario político de Primero Justicia en Carabobo, señaló que “tenemos que ser sinceros, honestos y transparentes y empezar sin complejos a empujar todos en una misma dirección”, al tiempo que sostuvo que “la lucha por Venezuela no puede ser solo por la candidatura presidencial”.

En este sentido, indicó que “la lucha por la Unidad debe ser de corazón y con la gente, debe ser mucho más amplia e ir más allá de ver cómo los partidos se reparten cargos y cuotas de poder”.

Amengual, quien estuvo acompañado por Luis Junior Vivas, consejero regional de la tolda aurinegra y Tomás Ramos, miembro de la dirección municipal del partido en Valencia, pidió que se entienda y analice el mensaje del pueblo venezolano que se abstuvo en las elecciones del pasado 15 de octubre.

“Tenemos que decirlo y hablarlo con franqueza, la causa de esa abstención importante no fue solo que hay dudas sobre el CNE, sino que, pudiéramos decir con seriedad, franqueza y responsabilidad, pudo ser un pase de factura a una política equivocada que hemos venido desarrollando”, reconoció.

Así mismo, dijo que hoy acompañan las decisiones que de manera institucional ha tomado Primero Justicia, y agregó que “no vamos a satanizar a quienes se han inscrito, pero les pedimos coherencia, franqueza y responsabilidad. Si decidieron participar en el proceso electoral, deben asumir el costo que significa ir a legitimar la Asamblea Nacional Constituyente que es una razón de peso para no participar en las elecciones municipales”.

Al respecto, manifestó que “después de tantos meses de lucha para impedir el fraude constituyente que representa una ANC que ha traído más hambre y miseria, no vamos ahora, por la aspiración de tener un cargo, a ir a legitimar una Asamblea que está en entredicho de los carabobeños, venezolanos y de la comunidad internacional”.

Armando Amengual invitó a quienes se postularon a las Alcaldías a que digan si de ser electos van a ir a la ANC a juramentarse o no. “Ya está bueno de hacerle daño a la política y estafar al elector. De ahí, reivindico la posición valiente de Juan Pablo Guanipa en Zulia quien no se quiso arrodillar ante una Constituyente no solo fraudulenta sino que en ninguna parte de la Constitución establece que los gobernadores electos deban ir a juramentarse allí”.

El dirigente carabobeño reiteró su compromiso con todo el estado en función de seguir recorriendo todas las zonas populares y cada rincón de la entidad, para llevar un mensaje de esperanza, lucha, “y sobre todo de ratificación del compromiso que tenemos para que Venezuela cambie”.

Finalizó recordando que “nuestro objetivo fundamental sigue siendo salir del gobierno de Maduro por la vía democrática y electoral y por eso tenemos que construir esta nueva Unidad de la mano de nuestro pueblo y de las soluciones a los problemas de quienes seguimos en el país y queremos dar la batalla”.