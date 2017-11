Nov 2, 2017 5:43 pm

Si la sexualidad representa un problema para ti en este momento, si sientes que tu deseo ha disminuido o que simplemente eres incapaz de sentir placer o satisfacción, mucho menos interés en practicarlo, entonces debes prestar atención a lo siguiente.

Se entiende que el comportamiento sexual del ser humano cambia conforme va creciendo; las circunstancias, la edad, la salud y hasta la cultura o la educación pueden ser factores que influyan en este proceso.

Sin embargo, muchas personas que tienen vidas sexuales menos satisfactorias buscan la respuesta absoluta a través de amigos o artículos, pero raramente acuden a un especialista porque sienten que es algo demasiado íntimo o penoso.

Para resolver eso, te comparto cinco puntos clave que te puede ayudar a mejorar tu vida sexual y a mantenerla en las mejores condiciones sin importar todos los factores que mencionamos arriba.

1.- Olvidarte de los complejos de una buena vez

Según lo publicado en un artículo de El Confidencial, el divulgador científico Pere Estupinya señala el gran impacto que tiene la presencia de traumas y complejos en la vida sexual de las personas. Esto puede crear un conflicto de por vida, provocando que algo tan natural se vuelva muy complicado.

Ya sea que tuviste una mala experiencia, una agresión o un incidente en algún punto de tu vida, debes trabajar para superarlo y olvidarlo.

2.- Dejar a un lado el miedo o las expectativas

No veas el acto sexual como una prueba ni como una situación en la que deberás sorprender al otro. Si dejas a un lado el miedo a ser juzgada o presionada para superar las expectativas de la otra persona, verás que todo se vuelve más fácil y placentero.

3.- Llevar una vida saludable

Aunque el sexo es bueno para la salud, lo primero que debemos pensar es que debemos tener buena salud para gozar de buen sexo. Con esto, es necesario llevar una vida saludable para poder vivir una vida sexual óptima y que tu libido esté en sus niveles normales.

Personas con problemas cardiovasculares, los cuales pueden ser producidos por obesidad, tabaquismo o llevar una vida muy sedentaria, experimentan una disminución de sensibilidad de sus genitales, en el caso de los hombres las erecciones se complican y en el caso de las mujeres, el clítoris se vuelve menos sensible.

4.- Explora tu propio cuerpo

No puedes pedir al otro que adivine lo que te gusta, lo que más te estimula y sobre todo lo que necesitas. Si ni tú misma estás muy segura de qué caminito seguir cuando estás en la cama, será muy complicado que la otra persona lo haga.

A veces las respuestas a los estímulos no son completamente honestas, pero si tienes la apertura para explorar tu propio cuerpo, podrás eliminar esas pequeñas complicaciones cuando estés en la cama.

5.- No evadas la situación

Deja de creer que no pasa nada si te abstienes de tener vida sexual placentera; a menos que haya una razón de peso fuerte no deberías renunciar a tu vida sexual tan fácilmente, no solo se trata de placer sino de vivir una parte de tu vida que quizá no volverá. Recuerda que todas las etapas son importantes y lo que haces ahora no será igual en algunos años.

Deja la evasión a un lado, deja de pensar “mejor no” y comienza a decir ”¿por qué no?”. Experimenta nuevas sensaciones, estímulos y emociones, todo tendrá un impacto positivo en tu vida.

Ya lo saben chicas, estas son algunas de las recomendaciones de los expertos en sexualidad. No dudes en ponerlo en práctica.

Nota tomada de Soy Carmín.