Publicado en: Política, Titulares

Nov 2, 2017 3:06 pm

Detrás de José Aniceto Serrano, gobernador del Zulia en 1848 quien se enfrentó al presidente José Tadeo Monagas por haber asesinado el Congreso venezolano, y de Francisco Eugenio Bustamante quien teniendo la gobernación del Zulia ganada, renunció para no violar la Constitución de ese entonces que decía que por no siendo oriundo de esa tierra no podía ser gobernador; Jorge Sánchez Meleán, presidente de la Academia de Historia del Zulia, enlista a Juan Pablo Guanipa, gobernador electo en esa entidad, quien “no se arrodilló ni legitimó las pretensiones autoritarias del Gobierno a través de la Asamblea Nacional Constituyente que también asesinó el Parlamento venezolano y avanza en la degradación del Estado de derecho”.

Nota de prensa

Sánchez Meleán, informó que además el caso de Juan Pablo Guanipa es único en la historia regional que marca el despojo del poder del soberano. “Desde 1989 cuando surge el nuevo federalismo, el Zulia ha tenido siete gobernadores y nunca antes se había desconocido la voluntad del pueblo expresada en las urnas electorales. Ni durante el periodo de gobierno de Francisco Arias Cárdenas quien convivió con la Asamblea Nacional Constituyente de Chávez en el año 1999 y en ningún momento fue llamado como gobernador a juramentarse en esa ANC con la excusa de que era un poder supraconstitucional. El caso de Guanipa hoy en Zulia es algo inédito en nuestra historia y lo debemos rechazar”.

Destacó que ante esos hechos “Juan Pablo Guanipa será un gobernador sin periodo, será el gobernador eterno de la dignidad del Zulia, al que un régimen dictatorial de forma arbitraria le impidió tomar juramento para ejercer su cargo”. Destacó que su valioso ejemplo es importante en la situación de crisis social e institucional que vive el país.

“Guanipa no ha aceptado que al Zulia se le tome como cualquier circunscripción electoral sometida al poder nacional, porque el Zulia es un estado federal y como tal hay que respetar su autonomía. Así como los zulianos de 1848 respaldaron a su gobernador José Aniceto Serrano en una situación muy similar a la que tenemos hoy, los zulianos tenemos que aprovechar y utilizar este gesto para convertirse en la entidad federal venezolana que le devuelva la vigencia del Estado de derecho al país. Con el ejemplo de Guanipa el Zulia debe luchar para devolver el Estado de derecho en Venezuela. Debe ser el punto de partida para que este país convoque el artículo 350 para desconocer cualquier régimen o autoridad que viole los principios y las normas de la Constitución”.

Destacó que la decisión de Guanipa tiene trascendencia en el país, en la historia y en el ámbito internacional. “El ejemplo de Guanipa debe ser bandera para que el Zulia liderice un movimiento nacional para que las fuerzas de la democracia se reagrupen para defender la vigencia del Estado de derecho ante lo que tenemos en el país que es una simple autocracia totalitaria, como la definen los especialistas. Sólo los que defiendan esos principios y derechos tienen en este momento la autoridad moral para tomar las decisiones que este país necesita y no llevar a la oposición venezolana a un proceso en el cual se legitime a un régimen que quiere abolir la soberanía popular que es el derecho de los venezolanos”.

Sobre próximas elecciones

Sánchez Meleán explicó que en Venezuela el voto es un derecho, lo cual a su juicio está vulnerado en la actual situación del país. “Hoy el sufragio ni es libre, ni universal, ni directo, ni secreto. En esta condición los zulianos debemos simplemente ejercer lo que dice la Constitución. El TSJ no puede obligar a nadie a votar y mucho menos imponer sanciones a quienes creen que las condiciones constitucionales para votar no están dadas en el país”.

Señaló además que a los cuatro gobernadores electos y juramentados ante la ANC le hicieron firmar un documento que viola la Constitución Nacional en todo el capitulo que habla de los estados y municipios que van desde el artículo 159 al 167, entregando así la autonomía de sus estados. “En otras palabras, los gobernadores juramentados ante la ANC firmando ese documento están volviendo a la condición en la que estaban los gobernadores designados por el Presidente. Eso quiere decir que ellos pueden ser cesados de sus funciones ante el poder de cualquier capricho constituyente que se imponga. Han echado por la borda el derecho de ser elegidos por el pueblo. En estas condiciones los zulianos no podemos prestarnos a ir a elecciones porque sería someternos a todo esto sabiendo lo que eso implica”.

Concluyó diciendo: “En el siglo XXI, el siglo de los derechos humanos, en el siglo de la libertad, no puede ser que los venezolanos tengamos que resignarnos con un mendrugo que se cae de la mesa del poder totalitario yendo a unas elecciones que nos pone de rodillas ante ese régimen. No podemos legitimar a un régimen a cambio de un mendrugo de poder, cuando somos un Estado Federal y Descentralizado. Este régimen ha cambiado paulatinamente por una vía ilegal e inconstitucional nuestro Estado Federal en un estado que ellos denominan comunal. Yendo a las elecciones en estas circunstancias es ser cómplices de esta degradación del Estado”.