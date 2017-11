Publicado en: Actualidad, Regionales

Nov 2, 2017 6:25 am

Este miércoles, las tradicionales colas de dos y tres horas para surtir de combustible, pasaron de lo caótico a lo desesperante, porque según los conductores, ya no era el tiempo que pasaban para llegar al surtidor de las estaciones de servicio sino el caos vehicular por el que tenían que pasar. Así lo reseña lanacionweb.com

Varios de los consultados dijeron al equipo reporteril de Diario de La Nación, que tuvieron que bajarse de sus vehículos y organizar ellos mismos la cola que en forma de caracol pasaba por el frente de la gasolinera y volvía a regresar por el mismo lugar, generando el denominado “pandemonio” en los sitios donde se suponía antes se colocaba combustible sin inconveniente.

Barrio Obrero, La Concordia, parque San Miguel y La Machirí al igual que La Rotaria, eran las estaciones de servicio que presentaban mayor colapso vehicular y donde se notaba en el rostro de los conductores la desesperanza porque algunos afirmaron haber llegado a las 4:00 de la mañana pensando que a las 7:00 ya estarían en sus sitios de trabajo.

Una de las excusas que se dijo en fuentes extraoficiales, fue que no había llegado gasoil y que varias estaciones de servicio estaban cerradas teniendo los conductores que hacer largos periplos para encontrar el último de la cola y quedarse allí el tiempo que fuera necesario.

Algunos dijeron: “Ya hoy no voy a trabajar, son las 10:00 de la mañana y todavía no sé cuánto tiempo me falta”.

Se dijo también por parte del pueblo que la larga cola pudo haberse presentado, porque era 1º de noviembre y que muchísima gente venía con el cupo vencido el mes anterior y salieron a buscar el combustible a como diera lugar.

Reunión de PDVSA y diputados



No hubo una información oficial sobre el particular y sólo se dijo que este jueves en el Consejo Legislativo del Táchira, a las 8:30 se había convocado una reunión de los parlamentarios -con invitación abierta a las comunidades- con representantes de PDVSA y dónde estarían la Defensoría del Pueblo y representantes estudiantiles, además del gremio de transportistas.