Nov 2, 2017 7:52 am

El pueblo ha visto con asombro como el Gobierno de Nicolás Maduro ha entregado beneficios estatales como apartamentos de la Misión Vivienda, artículos de línea blanca, celulares, computadores y hasta carros a ciudadanos cubanos que según opinión de muchos invaden el país. Salomón Álvarez, dirigente disidente del chavismo, manifestó que los venezolanos sienten un gran descontento ante esta realidad a la que califican de robo de oportunidades.

Álvarez, secretario general del partido Piensa en Democracia (Piedra), señaló que se conocen miles de casos donde cubanos han recibido beneficios gubernamentales por encima del pueblo humilde. “Ellos viven y gozan en hoteles comiendo como reyes mientras nuestro pueblo hurga en la basura por un poco de alimento, vemos también a cubanos ganando el dólares y desfalcando a la nación”, afirmó.

Expresó que casos como este deben salir a la luz, y no ser tapados por la negociación entre las cúpulas MUD y PUSV los cuales no se atreven a decir la verdad sobre esta invasión cubana que está echando raíces. “Nos quieren quitar el país que nos pertenece por herencia y lucha de nuestro Simón Bolívar, estos parásitos cubanos deben ser repatriados juntos a los chinos. Por nuestras venas corre sangre de libertadores y no podemos permitir esta ofensa”.

Llamó a una concertación nacional más allá de los partidos políticos, en la cual el pueblo humilde tenga voz y se haga resistencia activa al traidor Nicolás Maduro. “Ellos están entregando nuestras riquezas a potencia extrajeras como Rusia y China, ignorando a los vendidos de la MUD y el PSUV. Es vital conformar un nuevo polo alternativo para sacar a Venezuela se esta crisis económica, social y política”, sentenció.

