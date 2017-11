Publicado en: Actualidad, Nacionales

El candidato a la alcaldía de Chacao, Gustavo Duque, anunció que se lanzó como candidato a dicho cargo porque sostiene que los espacios se luchan desde adentro y abandonar la entidad es lo último que haría.

“Los espacios se luchan y se pelean desde adentro, abandonar Chacao es lo ultimo que yo haría”, dijo Duque en el programa Vladimir a la 1, transmitido por el canal de noticias Globovisión.

Separación de Primero Justicia

Con respecto a la separación con su partido político, Primero Justicia, el candidato opositor recalcó que “no quiere ser una piedra de tranca en el partido” y se postuló porque era necesario “poner el pecho por sus vecinos”.

“Lamentablemente en esta coyuntura me tocó tomar una decisión y debí separarme del partido para no ser una piedra de tranca en el partido. Soy un dirigente con más de 15 años de servicio y me tocó poner el pecho por mis vecinos”, expresó.

“La abstención es peligrosa”

Duque también comentó que la abstención es peligrosa, asegurando que: “Si nosotros no ocupamos los espacios que queremos recuperar los va a tomar el gobierno, y aún estamos cumpliendo leyes que se hicieron cuando abandonamos la Asamblea Nacional en el 2005”.

