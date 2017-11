Publicado en: Curiosidades, Titulares

Nov 2, 2017 5:05 pm

Existe algo más romántico que miradas coquetas y son los besos, es la manera de demostrarle a tu pareja tu amor y expresarle cosas que no se pueden expresar de otra manera. El beso hace más fuerte toda conexión con el amor, y puede ser hasta más fuerte e importante que un “te amo”.

Las palabras se las lleva el viento, los hechos y sensaciones transmitidas por el contacto de los labios, no. Por lo tanto, si esta demostración física es inexistente en una relación, las cosas pueden empezar a empeorar, porque toda unión se pierde, incluso en la intimidad.

Sin embargo, qué pasa cuando tu pareja no te besa durante el sexo, ¿Es normal? ¿Se puede seguir viviendo una relación bonita, estable y duradera? El doctor Marty Klein, consejero matrimonial y terapeuta sexual, dice que el acto de besar es el momento más intimo durante el sexo.

Las personas pueden tener sexo con alguien con el que están enojados, con personas que quizá no le gustan mucho. ¿Te imaginas besar a alguien que no te gusta? oh, asqueroso. Creo que besar es una de las actividades más íntimas en una relación. La gente lo hace voluntariamente, ellos escogen lanzarse a este sensual y erótico compromiso. Cuando la gente duda en hacerlo para mí es una señal negativa en la relación.

Según Marty, el sexo es algo que debes hacer después de excitarte, y no con el fin de “sentir deseo” por tu pareja. Es por eso que es necesario disfrutar y besar a tu pareja más seguido, sobre todo en instancias como esa.

Sin embargo, si estás conociendo a un hombre y no quiere besarte al tener sexo, todo indica que solo es una aventura. Pero, cuando ya existe una pareja estable y no existen los besos, probablemente se trate de que está concentrado en otra cosa y quizá el acariciarte sea su principal atracción.

Para evitar este tipo de cosas, intenta besar a tu pareja cuando la saludes, cuando te despidas o cuando quieras sorprenderla con un beso intenso. También podrían platicar sobre gustos de besos y así conocerlo más a profundidad y darle más sensualidad a su relación.

