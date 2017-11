Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nov 2, 2017 8:08 am

José Matute, integrante de la coordinación nacional del Frente Autónomo en Defensa del Empleo el Salario y el Sindicato indicó que FADESS en esta oportunidad se dirige a los trabajadores venezolanos y a los diferentes actores políticos de nuestro país preocupado por el efecto de la situación económica que vivimos en este momento, la cual afecta profundamente el poder adquisitivo de nuestro salario.

“Los asalariados debemos hacerle frente a los incrementos de precios de los diferentes bienes y servicios que día a día se aumentan de forma alarmante, mientras que el salario permanece muy retrasado con respecto a ello”.

Los trabajadores con sueldo fijo del sector público y privado no tenemos forma de trasladarles a otros los incrementos de los precios de esos bienes y servicios y por ello nuestro salario termina pulverizado ante esta hiperinflación. Hoy somos objeto del incremento del pasaje del transporte colectivo, el cual presenta un aumento de más del 100% al pasar de 280 Bsf a 700 Bsf, mientras que el último aumento del salario mínimo fue de 40%. Por ello hacemos un llamado a los gremios del transporte a constituir mesas de trabajo con el pueblo llano a través de sus organizaciones de base llámense sindicatos, condominios, consejos comunales o comités de usuarios para construir propuestas que no afecten de manera grave el poder adquisitivo, que en términos de proporción no sea superior al porcentaje del incremento del salario mínimo. En FADESS estamos conscientes de la escasez de repuestos, de la gran cantidad de unidades paralizadas, pero no es justo que se pretenda cargarle el costo de todas esas necesidades al pueblo con aumentos unilaterales del pasaje.

En virtud de esto le exigimos al gobierno nacional que asuma sus responsabilidades establecidas en la ley, promoviendo acuerdos entre usuarios y transportistas en los cuales el Ejecutivo Nacional debe hacerse responsable de que estos se cumplan de manera estricta, de igual manera le proponemos al gobierno a que subsidie parte de ese incremento y le cumpla al sector transporte las diferentes ofertas que le ha hecho, en cuanto a la dotación de repuestos, vehículos etc.

Creemos que el gobierno debe cambiar el modelo económico, debe rectificar promoviendo otro modelo que permita libertad para adquirir las divisas que facilite la importación o producción de autopartes e insumos, no solo en el área automotriz sino también en la de alimentos medicinas etc, con los fines de estabilizar la economía y bajar la inflación.

Finalmente hacemos un llamado a todos los trabajadores de Venezuela para que se involucren a través de sus organizaciones de base en la construcción de propuestas, en la exigencia del cumplimiento de la Ley y la Constitución para poder gozar de un verdadero estado de derecho en nuestro país.

Nota de Prensa